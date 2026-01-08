Un agente de ICE mata a disparos a una mujer durante una operación contra la migración ilegal en Minneapolis

Un agente del servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en ingles) mató a tiros este martes a una mujer que al parecer trató de saltarse con su vehículo un control migratorio en Minneapolis .

El suceso ha provocado protestas en esta ciudad del estado de Minnesota, en el norte del país, así como una fuerte polémica política a nivel nacional.

La mujer fallecida, de 37 años, no ha sido identificada por el momento; tampoco el agente que la mató.

Vídeos del suceso difundidos en medios de comunicación y redes sociales muestran desde varios ángulos el vehículo en el que viajaba la mujer bloqueando parcialmente una calle en el momento en que se aproximan los agentes migratorios.

Estos tratan de abrir la puerta de la conductora, que aparentemente trata de huir acelerando a la derecha. Uno de los agentes, que trataba de bloquear el paso del vehículo, responde con varios disparos hacia el asiento de la conductora, cuyo auto acaba fuera de control y empotrado contra otro que se encontraba estacionado.

Los vídeos no dejan claro hasta qué punto el vehículo en marcha llegó a tocar al agente.

Getty Images El agente disparó a bocajarro a la conductora.

"Algo horrible de ver"

Tras el incidente se concentraron cientos de manifestantes en el lugar, ubicado cerca de algunos de los negocios de inmigrantes más antiguos de la ciudad y a menos de 2 kilómetros del lugar donde George Floyd murió a manos de la policía en 2020.

Las autoridades federales interpretan que el disparo fue un acto de defensa propia, mientras que las de Minneapolis y el estado de Minnesota consideran que el agente disparó de forma injustificada, ya que la víctima no estaba poniendo en peligro su vida.

El presidente Donald Trump declaró que las imágenes son "algo horrible de ver" y alegó que la conductora se comportaba de forma "muy desordenada, obstruyendo y resistiendo, y que luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se encontraba de visita en Texas, describió el incidente como un "acto de terrorismo doméstico" contra el servicio migratorio.

Según su versión, la conductora intentó atropellar a los agentes y los embistió con su vehículo, lo que llevó a uno de ellos a disparar "para protegerse a sí mismo y a las personas que lo rodeaban".

Esa caracterización fue duramente rechazada por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien calificó la versión del gobierno federal de "basura".

Getty Images Los manifestantes se enfrentaron con los agentes.

"Caos y desconfianza"

Frey condenó el despliegue de más de 2.000 agentes federales en las áreas metropolitanas de Minneapolis y St. Paul como parte de la más reciente ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

"Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza", afirmó el alcalde, quien pidió a los agentes migratorios abandonar la ciudad usando un lenguaje explícito.

Tras asegurar que había visto los videos del incidente, Frey aseguró que no se trata de un caso de defensa propia.

La muerte de la mujer de 37 años es, según los datos disponibles, el quinto fallecimiento vinculado a operativos migratorios recientes en grandes ciudades del país.

El área de las Twin Cities (Minneapolis y St. Paul) se encontraba en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara el martes el inicio del operativo, relacionado en parte con presuntas irregularidades y fraudes que implicarían a residentes somalíes.

Kristi Noem confirmó que se han realizado "cientos y cientos" de arrestos en el marco de esta campaña.

