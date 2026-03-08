La decisión de Irán después de elegir al nuevo líder supremo tras la muerte de Ali Jamenei
La Asamblea de Expertos habría definido al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei, pero el régimen evitó revelar su nombre.
Mientras Medio Oriente atraviesa el noveno día de enfrentamientos con ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, el régimen iraní buscaba definir a un sucesor definitivo para el líder supremo Ali Jamenei. Tras los rumores que señalaban a su hijo como elegido, confirmaron que la Asamblea de Expertos ya habría tomado una decisión.
A más de una semana del fallecimiento del último líder supremo de Irán, en medio de días marcados por intercambios de ataques y amenazas, se había mencionado la posible elección de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre. Sin embargo, aunque la decisión ya estaría tomada, por precaución decidieron no confirmar su nombre.
La resolución se dio en una jornada en la que Teherán amaneció cubierta por una nube gris, producto de los bombardeos contra instalaciones de almacenamiento de petróleo.
Por qué no se conoce quién es el nuevo líder supremo
La decisión de no revelar el nombre se da después de lo que fue, primero, el ataque al edificio donde se había reunido parte de la Asamblea de Expertos mientras buscaban definir al sucesor.
Días más tarde también se produjo el ataque a una base subterránea iraní por parte de Israel. Ambos episodios se dieron tras un amplio trabajo de inteligencia contra la República Islámica, por lo que, con el objetivo de proteger al nuevo líder supremo, decidieron no confirmar su identidad.