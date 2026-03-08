La decisión de Irán después de elegir al nuevo líder supremo tras la muerte de Ali Jamenei

La Asamblea de Expertos habría definido al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Ali Jamenei, pero el régimen evitó revelar su nombre.

A más de una semana del fallecimiento del último líder supremo de Irán, en medio de días marcados por intercambios de ataques y amenazas, se había mencionado la posible elección de Mojtaba Jamenei como sucesor de su padre. Sin embargo, aunque la decisión ya estaría tomada, por precaución decidieron no confirmar su nombre.

La resolución se dio en una jornada en la que Teherán amaneció cubierta por una nube gris, producto de los bombardeos contra instalaciones de almacenamiento de petróleo.

Por qué no se conoce quién es el nuevo líder supremo La decisión de no revelar el nombre se da después de lo que fue, primero, el ataque al edificio donde se había reunido parte de la Asamblea de Expertos mientras buscaban definir al sucesor.