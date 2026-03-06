Quién es Ali Larijani, el "arma secreta" de Irán en medio de la guerra en Medio Oriente

La muerte del líder supremo Ali Jamenei y de más de 40 altos cargos sacudió al régimen iraní y abrió una etapa de incertidumbre política . En ese escenario, Ali Larijani, actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, comienza a perfilarse como uno de los dirigentes con mayor peso dentro del sistema de poder de Teherán.

Larijani, de 68 años, es actualmente el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán , un organismo central en la estrategia de seguridad y política exterior del país. Su extensa trayectoria dentro del sistema político iraní lo convirtió en una figura de confianza dentro del aparato estatal.

En las semanas previas a la crisis, Jamenei le había asignado una tarea clave: encabezar las negociaciones con Estados Unidos, incluso por encima del presidente Masoud Pezeskhian. La decisión evidenció el peso político que el líder supremo le atribuía dentro de la estructura del poder iraní. Algunos, lo han llegado a comparar con Delcy Rodríguez y la situación que le tocó atravesar, al reemplazar a Nicolás Maduro y ser quién negocié con Trump.

Durante la escalada de tensiones, Larijani también dejó definiciones contundentes sobre la postura del régimen. Rechazó la posibilidad de negociar mientras el país estuviera bajo ataque y respondió a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump con una advertencia directa: “A diferencia de Estados Unidos, Irán se ha preparado para una larga guerra”.

El dirigente también fue protagonista de otra polémica declaración durante la guerra de los doce días. En ese contexto, lanzó una amenaza contra el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, al afirmar que una vez finalizado el conflicto Teherán se ocuparía de él. Aunque no integra el triunvirato que asumió de manera interina las funciones del líder supremo, su figura ganó protagonismo entre analistas y observadores. Muchos expertos consideran que su experiencia y su red de contactos podrían convertirlo en una pieza clave para la estabilidad del régimen.

Su trasfondo y vínculos dentro de la política y la milicia iraní

Una de las principales fortalezas de Larijani es su relación con distintos sectores del poder iraní. A lo largo de más de cuatro décadas de servicio, logró construir vínculos con instituciones influyentes como la Guardia Revolucionaria, el Parlamento, el Ejército y el círculo de ayatolás más relevantes del país.

Su trayectoria política comenzó tras la Revolución Islámica y el estallido de la guerra entre Irán e Irak, cuando se incorporó a la Guardia Revolucionaria y alcanzó el rango de comandante adjunto. Con el paso del tiempo fue ocupando diversos cargos dentro del gobierno y consolidó su influencia en el sistema político. En los años noventa inició una etapa clave de su carrera al asumir como ministro de Cultura y posteriormente como responsable del Consejo Islámico. En 1994 fue designado director de la radiotelevisión estatal iraní, un puesto estratégico desde el que el régimen difunde su narrativa política e ideológica.

Ali Larijani Ali Larijani fue el encargado de negociar durante la Guerra de los Doce Días. X

Tras una década al frente del organismo, Jamenei volvió a confiar en él y lo nombró presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, institución encargada de las negociaciones nucleares con Occidente. Desde ese cargo participó directamente en las conversaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní. En paralelo, también construyó una carrera legislativa. En 2008 fue elegido diputado por la circunscripción de Qom, una de las ciudades más influyentes del chiísmo iraní, y ese mismo año asumió como presidente del Parlamento, cargo que mantuvo hasta 2020 tras ser reelegido en varias ocasiones.

Pese a su larga trayectoria, su carrera política también tuvo obstáculos. En 2005 intentó llegar a la presidencia, pero obtuvo apenas el seis por ciento de los votos. Más adelante, en 2021 y 2024, volvió a intentar competir, aunque el Consejo de los Guardianes lo declaró no apto para participar en las elecciones. Tras el conflicto militar contra Israel y Estados Unidos ocurrido en junio, Jamenei volvió a recurrir a su experiencia y lo designó nuevamente al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Ese movimiento reforzó su papel dentro de la estructura de poder iraní.