Tragedia familiar en La Plata: jugaba con un encendedor, se incendió la casa y murieron la mamá y 2 nenas

Una mujer de 27 años y dos nenas de 7 y 4 murieron el miércoles por la noche tras el incendio de una vivienda en la localidad de Los Hornos , ubicada en el partido bonaerense de La Plata . El hecho provocó conmoción en la zona, puesto que los vecinos fueron testigos del humo que salía de la vivienda hasta que llegaron los bomberos.

El siniestro ocurrió pasadas las 20 horas en una casa ubicada sobre la calle 57, entre 152 y 153, según indicaron los medios locales.

Las víctimas fueron identificadas como Celeste Villalba, de 27 años; Pilar, de 7 años, y Aitana, de 4. De acuerdo con los primeros reportes, las tres personas quedaron atrapadas en el interior de la casa debido a la rápida propagación del fuego y a la gran cantidad de humo acumulado.

Fue una adolescente de 17 años quien dio aviso a la policía. Según informaron fuentes policiales, la joven salió de la vivienda en busca de ayuda y alertó de forma desesperada que su casa estaba en llamas. A los pocos minutos, arribaron al lugar patrulleros, dotaciones de bomberos, personal del SAME y efectivos de la Guardia Urbana.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, el fuego ya había tomado casi por completo la estructura. Una densa columna de humo dificultaba las tareas de rescate y hacía imposible el ingreso a la vivienda. En ese marco, los bomberos desplegaron un operativo para contener el fuego y acceder al interior del domicilio.

Pese a la intervención de los rescatistas, las tres personas fueron halladas sin vida. Según los primeros indicios, habrían fallecido como consecuencia de quemaduras y de la inhalación de humo.

Cómo se habría originado el incendio en la casa de La Plata

La principal hipótesis de los investigadores es que el incendio se habría originado de manera accidental. Familiares de las víctimas relataron que un niño de tres años se encontraba jugando con un encendedor en uno de los dormitorios.

Según esta versión, el menor prendió fuego unas prendas que estaban sobre la cama, lo que habría provocado que las llamas se extendieran rápidamente al colchón.

La propagación del fuego fue veloz y alcanzó en pocos minutos distintos sectores de la casa. Las víctimas no habrían logrado escapar a tiempo, y quedaron atrapadas en el interior del domicilio. Se espera que los peritajes determinen si esta hipótesis se confirma con las pruebas técnicas.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y quedó a cargo de la Fiscalía Nº 16 del Departamento Judicial de La Plata, que dispuso una serie de diligencias para avanzar en la investigación.