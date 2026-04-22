El menor acusado por el crimen de Kim Gómez volverá a clases pero de forma virtual

Luego de las denuncias de un grupo de padres de alumnos de la Escuela Secundaria N°4, uno de los menores acusados del asesinato de Kim Gómez en La Plata asistirá a clases pero de forma virtual . La medida se tomó debido a que algunos adultos de la institución aseguraron que "los chicos tienen miedo".

Esta semana se conoció la noticia de que el menor, el cual al momento del crímen tenía 14 años, estaba en el Instituto Araoz Alfaro con perspectivas de asistir de forma presencial al establecimiento educativo con el objetivo de continuar su proceso de reinserción en la sociedad.

Uno de los dos asesinos de Kim Gómez asistirá a clases pero de forma virtual.

No obstante, al enterarse de la noticia, los padres de los alumnos que iban a cursar con el menor que actualmente tiene 15 manifestaron su enojo y miedo por la falta de seguridad y de los responsables de controlar la situación.

“Es un asesino mezclado entre chicos bien. Nosotros los criamos, les damos educación para que salgan buenos chicos y nos metieron a este personaje en el medio”, expresó José en diálogo con Telenoche. También contó que el adolescente les mostró con orgullo a sus compañeros videos del caso de Kim, los cuales estaban publicados en sus propias redes sociales.

“Él le mostró a mi hijo que adentro de un fibrón llevaba droga al instituto", contó, por su parte, Marisa, madre de uno de los chicos. "Vine a hablar con la directora, que me atendió y me dijo que se iba a encargar del tema”, dijo.

Antes de que se confirmara la medida, el medio Cadena 3 habló con la madre de uno de los alumnos, quien cuestionó la situación: “Al chico lo traen del instituto, lo dejan y se van, pero nuestros hijos quedan ahí dentro. Es una locura lo que hacen”.

Sin confirmación oficial a los padres

Poco después, fuentes cercanas a Marcos Gómez, padre de la víctima, indicaron que la familia fue notificada de que, tras el revuelo generado, el menor acusado continuará su escolaridad de manera virtual.

“En todo este tiempo no mostró evolución. Todos los informes son negativos, por lo que de ninguna manera debería salir del instituto”, sostuvieron. Además, agregaron: “Es muy triste ver a un chico en estas condiciones. Ojalá se lo pueda ayudar a recapacitar, porque de lo contrario puede generar más problemas en el futuro”.

Mientras tanto, los padres de la comunidad educativa aseguraron que aún no recibieron una comunicación oficial y advirtieron que sigue en pie la marcha convocada para el viernes 24 de abril a las 14:30.