Búsqueda de Rita: creen que está enterrada en un remanso

Rita desapareció el 30 de diciembre después de que una creciente de barro , agua y rocas la arrastrara por el cauce del Zanjón de los Ciruelos . La brasileña vivía en el lecho seco junto a su pareja Juan, el hombre que ahora está imputado por el asesinato de su madrastra en Las Heras.

Personal de la Policía, bomberos, Defensa Civil y Guardias Urbanas Municipales están buscando a Rita desde hace casi dos semanas sin resultados positivos.

Según el jefe de bomberos de Las Heras, Roberto Peña, Rita murió el día que se la llevó la creciente en el Zanjón de los Ciruelos y su cuerpo está sepultado en el cauce.

Los especialistas sospechan que el cuerpo de Rita está enterrado en un remanso.

“Según nuestra experiencia, creemos que el cuerpo de Rita lamentablemente está enterrado en alguno de los remansos y es muy posible que con el tiempo haga su flotación”, dijo en Radio MDZ Peña.

“Lamentablemente hay tormentas permanentes y las crecidas en el cacique Guaymallén son frecuentes en estos días por lo que se imposibilita dar con el cuerpo de Rita”, agregó.

El lugar donde estaría el cuerpo

Aunque en un principio, el rastrillaje se hizo en forma casi simultánea en seis puntos del Gran Mendoza, Peña sospecha que el cuerpo de Rita podría estar en la zona del Pinar.

“Después de los últimos rastrillajes del día sábado nos reunimos en el cuartel y la nuestra conclusión es que Rita está enterrada no tan abajo tampoco, sino que está más acá cerca del Pinar, por ahí en esa zona y algún tramo algunos kilómetros más abajo”, dijo Peña.

“Está enterrada por la gran tormenta y el arrastre que traía ese día el zanjón. Eran de más de 2 metros de altura de agua donde venían árboles, mucha basura. Lamentablemente la mujer se mezcló con todo eso y el cuerpo de Rita quedó sepultado en algún lugar del Cacique Guaymallén”, añadió.

rita-busqueda-4236537 La operativos de búsqueda de Rita no han tenido éxito. Bomberos Voluntarios Las Heras

Quién era Rita

Rita era delgada. Para algunos aparentaba 40 años y para otros una década más. Los vecinos la describieron como una persona menuda que en los últimos meses había perdido peso.

Todos resaltaron su habilidad física. “Daba un salto y alcanzaba el primer borde, de ahí saltaba y salía del zanjón”, contó una de las vecinas que la veía casi a diario.

Según testimonios que recogió MDZ por la zona el día de su desaparición, algunos sabían que había gente viviendo en el Zanjón de los Ciruelos pero no con certeza, otros conocían a Rita de vista y algunos pocos la ayudan casi a diario con algo de dinero a cambio de la limpieza de la vereda. “No molestaban a nadie”, fue el denominador común.

rita brasilera arrastrada zanjon de los ciruelos (1) Rita había improvisado un especie de casa en el cauce del zanjón. Alf Ponce Mercado / MDZ

Después de la tormenta, muchos se acercaron al puente para ver qué había quedado y no podían creer que Rita hubiera sido arrastrada por la creciente. “Seguro saltó y se salvó”, decían algunos esperanzados. Pero Leandro vio cuando el agua prácticamente se la tragó y ese testimonio fue el que llenó de tristeza a los presentes.

Uno de los empleados de la barbería se mostró muy afligido. “En los ratitos de descanso yo me iba al escaloncito del zanjón y me fumaba un cigarrillo. Hablaba siempre con la Rita, a veces me pedía un cigarrillo. Venía a la barbería y limpiaba la vereda. No puede creer que no esté”, le contó a MDZ.