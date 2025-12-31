Quién es Rita, la mujer en situación de calle que arrastró la creciente del Zanjón de los Ciruelos

“Femenino” y “NN” así se refieren los fríos partes de la Justicia y la Policía de Mendoza sobre Rita , la mujer que vivía en el cauce del Zanjón de los Ciruelos y fue arrastrada por el agua ayer a la tarde .

Rita no era una reconocida profesional ni una vecina destacada, tampoco venía de una familia poderosa. Es más, nadie sabe su apellido y por el momento, es solo Rita .

Rita vivía hace algo más de un año en el cauce del Zanjón de los Ciruelos. Más precisamente, abajo del puente de la calle Paso de los Andes. Con unas mantas y algunos plásticos había improvisado las paredes para resguardar su intimidad.

Tenía un colchón, sábanas, unas ollas tiznadas por el fuego donde hacía guisos con las verduras que le regalaba el verdulero de la esquina, bidones que los vecinos le rellenaban con agua potable y un tender para colgar la ropa lavada.

En un rincón tenía un escobillón y una mochila con las que salía todas las mañanas a barrer veredas a cambio de algunos pesos o algo de comida. También lavaba autos y hacía cualquier tarea de limpieza. Después de la creciente no quedó nada. El agua arrasó con todo y solo se salvó una colchoneta y el escobillón que estaban en un hueco en la altura del cauce.

Rita le contó a algunos vecinos que era de Brasil. Leandro, un hombre en situación de calle que también vivía en el Zanjón de los Ciruelos, dijo que hacía más de 20 años que Rita estaba en Mendoza y que por eso ya no tenía acento portugués.

Ollas quemadas y bidones con agua, algunas de las pertenecias de Rita que el agua se llevó.

La pareja

Rita tiene una pareja. Según las personas de la zona se llama Juan y en el momento de la creciente no estaba con ella. Cerca de las 6 de la tarde llegó al puente y advirtió que no había nada. Se cruzó a la barbería que está en la esquina y preguntó por su mujer,

Nadie sabía nada. Los empleados del local le prestaron el teléfono para que llamara al 911 y desde el Centro Estratégico de Operaciones le indicaron que fuera a radicar la denuncia a la Fiscalía más cercana.

Juan y Rita estaban juntos desde hace tiempo. Los vecinos aseguraron a MDZ que no molestaban a nadie y que algunas veces recibían visitas.

Rita vivía sobre un margen del cauce que generalmente estaba seco.

Cómo era Rita

Rita era delgada. Para algunos aparentaba 40 años y para otros una década más. Los vecinos la describen como una persona menuda que en los últimos meses había perdido peso.

Todos resaltaron su habilidad física. “Daba un salto y alcanzaba el primer borde, de ahí saltaba y salía del zanjón”, contó una de las vecinas que la veía casi a diario.

Según testimonios que recogió MDZ por la zona, algunos sabían que había gente viviendo en el Zanjón de los Ciruelos pero no con certeza, otros conocían a Rita de vista y algunos pocos la ayudan casi a diario con algo de dinero a cambio de la limpieza de la vereda. “No molestaban a nadie”, fue el denominador común.

Rita y su parejan cocinaba en el lugar.

Después de la tormenta, muchos se acercaron al puente para ver qué había quedado y no podían creer que Rita hubiera sido arrastrada por la creciente. “Seguro saltó y se salvó”, decían algunos esperanzados. Pero Leandro vio cuando el agua prácticamente se la tragó y ese testimonio fue el que llenó de tristeza a los presentes.

Uno de los empleados de la barbería se mostró muy afligido. “En los ratitos de descanso yo me iba al escaloncito del zanjón y me fumaba un cigarrillo. Hablaba siempre con la Rita, a veces me pedía un cigarrillo. Venía a la barbería y limpiaba la vereda. No puede creer que no esté”, le contó a MDZ.

Pocas probabilidades de encontrar a Rita con vida

Tras el llamado al 911 se desplegó un importante operativo en el que participaron efectivos policiales, bomberos y personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM). El rastrillaje inicial en la zona de la desaparición se ramificó a seis puntos estratégicos y un equipo estuvo trabajando en Lavalle.

Cerca de las 21 dieron por finalizada la jornada de trabajo y se espera que se retomen las tareas hoy. Sin embargo, las expectativas de encontrar a Rita con vida son muy bajas. “El agua venía con muchos sedimentos y piedra. Es muy probable que el cuerpo quede enterrado en alguna parte del cauce y sea muy difícil encontrarlo”, indicaron los especialistas.