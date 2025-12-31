CUD en 2026: cuáles son los requisitos vigentes para acceder al certificado

El Certificado Único de Discapacidad (CUD), es gratuito y permite acceder a derechos y beneficios en todo el país.

El CUD es un documento público válido en todo el territorio nacional.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público, gratuito y válido en todo el país que acredita la condición de discapacidad de una persona. Su obtención permite acceder a una serie de derechos y prestaciones garantizadas por el Estado nacional y su tramitación se realiza de manera presencial, con turno previo y cumpliando algunos requisitos.

Beneficios que otorga el CUD en 2026 Con el CUD vigente, las personas acceden a beneficios contemplados en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Entre los principales se encuentra la cobertura integral en salud, que incluye medicamentos, tratamientos de rehabilitación y equipamiento vinculado a la discapacidad. También habilita el uso gratuito del transporte público terrestre y el acceso a asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad y la ayuda escolar anual.

El certificado además permite gestionar otros beneficios complementarios, como exenciones de peajes, impuestos municipales o patentes, trámites que deben solicitarse ante cada organismo correspondiente. A su vez, el Símbolo Internacional de Acceso habilita el estacionamiento libre en espacios permitidos, sin importar el vehículo utilizado.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo El CUD puede visualizarse en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina. Foto: Archivo En 2026, quienes tengan CUD seguirán contando con formato digital a través de la aplicación Mi Argentina. Esta versión convivirá con el documento en papel y se generará de forma automática para personas mayores de 13 años que tengan su identidad digital validada. En el caso de menores, los padres o tutores podrán visualizar el certificado asociándolo a su perfil.

El trámite está dirigido a cualquier persona que solicite la evaluación de una Junta interdisciplinaria. Para iniciarlo, es necesario reunir la documentación médica correspondiente, solicitar un turno y asistir a la evaluación en la fecha indicada. Una vez finalizado el proceso, el certificado o la denegatoria puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el DNI original.