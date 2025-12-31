CUD en 2026: cuáles son los requisitos vigentes para acceder al certificado
El Certificado Único de Discapacidad (CUD), es gratuito y permite acceder a derechos y beneficios en todo el país.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público, gratuito y válido en todo el país que acredita la condición de discapacidad de una persona. Su obtención permite acceder a una serie de derechos y prestaciones garantizadas por el Estado nacional y su tramitación se realiza de manera presencial, con turno previo y cumpliando algunos requisitos.
Beneficios que otorga el CUD en 2026
Con el CUD vigente, las personas acceden a beneficios contemplados en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Entre los principales se encuentra la cobertura integral en salud, que incluye medicamentos, tratamientos de rehabilitación y equipamiento vinculado a la discapacidad. También habilita el uso gratuito del transporte público terrestre y el acceso a asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad y la ayuda escolar anual.
El certificado además permite gestionar otros beneficios complementarios, como exenciones de peajes, impuestos municipales o patentes, trámites que deben solicitarse ante cada organismo correspondiente. A su vez, el Símbolo Internacional de Acceso habilita el estacionamiento libre en espacios permitidos, sin importar el vehículo utilizado.
En 2026, quienes tengan CUD seguirán contando con formato digital a través de la aplicación Mi Argentina. Esta versión convivirá con el documento en papel y se generará de forma automática para personas mayores de 13 años que tengan su identidad digital validada. En el caso de menores, los padres o tutores podrán visualizar el certificado asociándolo a su perfil.
El trámite está dirigido a cualquier persona que solicite la evaluación de una Junta interdisciplinaria. Para iniciarlo, es necesario reunir la documentación médica correspondiente, solicitar un turno y asistir a la evaluación en la fecha indicada. Una vez finalizado el proceso, el certificado o la denegatoria puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el DNI original.
Requisitos y pasos para obtenerlo
-
Reunir la documentación médica: certificados, informes, estudios complementarios y planillas emitidas por el equipo de salud tratante.
Solicitar un turno en el lugar asignado por la consulta personalizada.
Asistir a la evaluación en la fecha indicada por la Junta Evaluadora.
Retirar el certificado o la denegatoria: puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años con el documento original en el mismo lugar donde se realizó la evaluación.