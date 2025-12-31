Presenta:

Sociedad

|

CUD

CUD en 2026: cuáles son los requisitos vigentes para acceder al certificado

El Certificado Único de Discapacidad (CUD), es gratuito y permite acceder a derechos y beneficios en todo el país.

MDZ Sociedad

El CUD es un documento público válido en todo el territorio nacional.

El CUD es un documento público válido en todo el territorio nacional.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público, gratuito y válido en todo el país que acredita la condición de discapacidad de una persona. Su obtención permite acceder a una serie de derechos y prestaciones garantizadas por el Estado nacional y su tramitación se realiza de manera presencial, con turno previo y cumpliando algunos requisitos.

Beneficios que otorga el CUD en 2026

Con el CUD vigente, las personas acceden a beneficios contemplados en las leyes nacionales 22.431 y 24.901. Entre los principales se encuentra la cobertura integral en salud, que incluye medicamentos, tratamientos de rehabilitación y equipamiento vinculado a la discapacidad. También habilita el uso gratuito del transporte público terrestre y el acceso a asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad y la ayuda escolar anual.

Te Podría Interesar

El certificado además permite gestionar otros beneficios complementarios, como exenciones de peajes, impuestos municipales o patentes, trámites que deben solicitarse ante cada organismo correspondiente. A su vez, el Símbolo Internacional de Acceso habilita el estacionamiento libre en espacios permitidos, sin importar el vehículo utilizado.

El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo
El CUD puede visualizarse en formato digital a trav&eacute;s de la aplicaci&oacute;n Mi Argentina. Foto: Archivo &nbsp;

El CUD puede visualizarse en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina. Foto: Archivo

En 2026, quienes tengan CUD seguirán contando con formato digital a través de la aplicación Mi Argentina. Esta versión convivirá con el documento en papel y se generará de forma automática para personas mayores de 13 años que tengan su identidad digital validada. En el caso de menores, los padres o tutores podrán visualizar el certificado asociándolo a su perfil.

El trámite está dirigido a cualquier persona que solicite la evaluación de una Junta interdisciplinaria. Para iniciarlo, es necesario reunir la documentación médica correspondiente, solicitar un turno y asistir a la evaluación en la fecha indicada. Una vez finalizado el proceso, el certificado o la denegatoria puede ser retirado por cualquier persona mayor de 18 años con el DNI original.

Requisitos y pasos para obtenerlo

  • Reunir la documentación médica: certificados, informes, estudios complementarios y planillas emitidas por el equipo de salud tratante.

  • Solicitar un turno en el lugar asignado por la consulta personalizada.

  • Asistir a la evaluación en la fecha indicada por la Junta Evaluadora.

  • Retirar el certificado o la denegatoria: puede hacerlo cualquier persona mayor de 18 años con el documento original en el mismo lugar donde se realizó la evaluación.

Archivado en

Notas Relacionadas