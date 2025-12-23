Andis: cómo obtener la credencial oficial para perros guía y qué dice la ley
Andis regula el uso de perros guía y credenciales oficiales para garantizar derechos de las personas con discapacidad.
Los perros guía o de asistencia cumplen un rol fundamental en la vida diaria de las personas con discapacidad. Para que puedan circular sin restricciones, deben estar identificados con una credencial oficial y portar correa o arnés. En Argentina, el trámite y la regulación están a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Cómo solicitar la credencial de Andis
Para obtener la credencial y el distintivo oficial, la persona usuaria debe inscribirse en el RUPGA enviando la documentación requerida por correo electrónico a [email protected].
Los requisitos incluyen:
- Fotocopia del DNI.
- Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Certificado emitido por el centro de entrenamiento del perro.
- Cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la Ley 26.858.
- Identificación electrónica del microchip implantado, conforme a normas ISO.
Una vez recibida la documentación, el organismo genera un Expediente Electrónico para tramitar la solicitud.
Verificación de credenciales
La Andis cuenta con un sistema de verificación mediante código QR. Al escanearlo, se accede a una plataforma online que muestra los datos de la credencial. Si la información coincide, el sistema indica el estado como “Activo”, garantizando su validez.
Este mecanismo busca brindar mayor transparencia, evitar fraudes y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad acompañadas por perros guía o de asistencia.
Qué garantiza la ley
La Andis es la autoridad de aplicación de la Ley 26.858, que asegura el derecho de acceso, deambulación y permanencia en espacios públicos y privados de acceso público, así como en todos los medios de transporte, a las personas con discapacidad acompañadas por un perro guía o de asistencia. Esto incluye comercios, instituciones, organismos públicos y servicios de transporte en todas sus modalidades.