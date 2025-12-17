CUD: qué certificados siguen vigentes y cuáles deben renovarse en 2025

Andis confirmó qué CUD continúan vigentes y cuáles deben renovarse durante 2025, tras la prórroga que extiende la validez de algunos certificados hasta 2026.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) mantiene vigente una prórroga clave para el Certificado Único de Discapacidad ( CUD), que alcanza a miles de titulares en todo el país. La medida fue establecida mediante la Resolución N.º 2520/2024 y continúa teniendo impacto durante el cierre de 2025.

Según lo dispuesto, los CUD que tenían fecha de vencimiento o actualización original durante el año 2025 cuentan con una prórroga automática de un año, por lo que siguen siendo válidos hasta la misma fecha de 2026, tanto en su versión digital como en formato papel.

Qué certificados siguen vigentes La prórroga alcanza a todos los CUD cuya fecha de actualización figure entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. En estos casos, no es necesario iniciar ningún trámite durante 2025, ya que el certificado mantiene plena validez para acceder a derechos, prestaciones y beneficios asociados.

El CUD ya no será temporal en algunos casos Foto: Archivo MDZ Los certificados que ya tuvieron prórrogas anteriores deben renovarse durante 2025. Foto: Archivo MDZ Cuáles deben renovarse en 2025 En cambio, los certificados que ya habían sido prorrogados en años anteriores, con vencimiento original en 2022, 2023 o 2024, sí deben renovarse durante 2025. Para ello, las personas titulares deben solicitar turno en la Junta Evaluadora correspondiente a su domicilio.

Desde Andis recordaron que estos certificados no están alcanzados por la nueva prórroga, por lo que es fundamental realizar la actualización para evitar inconvenientes en el acceso a prestaciones de salud, transporte, asignaciones y otros derechos.