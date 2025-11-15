Presenta:

CUD: qué hacer si perdés el Certificado Único de Discapacidad y cómo volver a obtenerlo

El CUD es un documento clave para acceder a múltiples derechos y perderlo puede generar preocupación. Qué hacer si sucede, paso a paso.

El CUD permite acceder a transporte gratuito, coberturas médicas y beneficios. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad( CUD) es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad en todo el país. Permite acceder a cobertura del 100 por ciento en prestaciones médicas, transporte público gratuito, asignaciones familiares específicas, beneficios para comprar automotores, exenciones municipales y el uso del Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento y libre tránsito, entre otros puntos.

Sin embargo, muchas personas desconocen qué hacer si el certificado se pierde, extravía o es robado, un trámite que también suele generar dudas. Desde los organismos oficiales explican que, ante la pérdida o robo del CUD, es obligatorio realizar una denuncia policial. Esto se debe a que el documento es personal, contiene datos sensibles y funciona como acreditación legal de derechos.

Paso a paso: cómo reponer el CUD

  • Hacer la denuncia policial: debés presentarte en la comisaría que corresponda a tu domicilio o en la jurisdicción donde lo perdiste. Allí dejarás constancia de la fecha, el lugar y cualquier otro dato relevante del extravío.
  • Solicitar un turno en la Junta Evaluadora: con la denuncia realizada, el siguiente paso es pedir un turno en la Junta Evaluadora que corresponde al domicilio que figura en tu DNI. Cada provincia y municipio tiene su Junta designada.
  • Presentarte el día del turno: la Junta verificará la situación y emitirá un nuevo certificado. En la mayoría de los casos, si la persona mantiene las mismas condiciones y documentación, el trámite es ágil y no requiere una reevaluación completa.
Este martes se oficializó una medida esencial para los portadores del Certificado Único de Discapacidad (CUD): la posibilidad de obtenerlo sin vencimiento. Foto: Archivo MDZ
La reposición del CUD requiere volver a presentar documentación y asistir a una evaluación. Foto: Archivo

Qué es el CUD y para qué sirve

El CUD permite acceder a:

  • Cobertura del cien por ciento en prestaciones médicas, rehabilitación, prótesis y apoyos educativos.

  • Transporte público nacional gratuito en trenes, subtes, micros y colectivos.

  • Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento.

  • Asignaciones familiares específicas por discapacidad.

  • Exención de tasas municipales.

  • Beneficios para comprar automotores.

Este documento solo se otorga luego de una evaluación profesional realizada por una Junta integrada por especialistas de diferentes disciplinas.

