CUD: qué hacer si perdés el Certificado Único de Discapacidad y cómo volver a obtenerlo

El CUD es un documento clave para acceder a múltiples derechos y perderlo puede generar preocupación. Qué hacer si sucede, paso a paso.

El Certificado Único de Discapacidad( CUD) es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad en todo el país. Permite acceder a cobertura del 100 por ciento en prestaciones médicas, transporte público gratuito, asignaciones familiares específicas, beneficios para comprar automotores, exenciones municipales y el uso del Símbolo Internacional de Acceso para estacionamiento y libre tránsito, entre otros puntos.

Sin embargo, muchas personas desconocen qué hacer si el certificado se pierde, extravía o es robado, un trámite que también suele generar dudas. Desde los organismos oficiales explican que, ante la pérdida o robo del CUD, es obligatorio realizar una denuncia policial. Esto se debe a que el documento es personal, contiene datos sensibles y funciona como acreditación legal de derechos.

Paso a paso: cómo reponer el CUD Hacer la denuncia policial: debés presentarte en la comisaría que corresponda a tu domicilio o en la jurisdicción donde lo perdiste. Allí dejarás constancia de la fecha, el lugar y cualquier otro dato relevante del extravío.

Solicitar un turno en la Junta Evaluadora: con la denuncia realizada, el siguiente paso es pedir un turno en la Junta Evaluadora que corresponde al domicilio que figura en tu DNI. Cada provincia y municipio tiene su Junta designada.

Presentarte el día del turno: la Junta verificará la situación y emitirá un nuevo certificado. En la mayoría de los casos, si la persona mantiene las mismas condiciones y documentación, el trámite es ágil y no requiere una reevaluación completa.

Qué es el CUD y para qué sirve El CUD permite acceder a: