Avanza Costazur: qué servicios habrá este verano en el perilago de Potrerillos

Luego de más de tres meses de trabajo, se presentaron los avances de Costazur , este ambicioso proyecto turístico, comercial y recreativo que promete cambiarle la cara al perilago de Potrerillos .

El plan para dotar de servicios e infraestructura al sur del dique se extenderá durante los próximos cuatro años y se divide en dos etapas; en septiembre se dio paso a la primera instancia: caminos, estacionamiento, cerco perimetral, tanques de agua para riego y para consumo de agua potable, y la plantación de 3.000 árboles , son los nuevos servicios que habrá este verano en el perilago de Potrerillos.

El proyecto inicial también contemplaba la construcción de quinchos y churrasqueras para el verano 2026, pero desde Agrícola Los Pozos, una de las dos empresas a cargo del nuevo proyecto, confirmaron que la obra está demorada.

Así avanzan las obras de Costazur, el proyecto que busca cambiar la cara del perilago de Potrerillos.

"El foco estuvo puesto en hacer primero lo que no se ve pero es indispensable: agua, energía, accesos, ordenamiento y cuidado del espacio. Sin eso, cualquier desarrollo posterior no es viable. En muy pocos meses logramos avances estructurales importantes que hoy permiten pensar en un verano con mejores servicios para quienes visitan el lago", explicó Sebastián Halpern , socio de Agrícola Los Pozos.

El primer trabajo fue el ordenamiento territorial del predio. Se emparejaron y compactaron los caminos existentes, se reorganizaron los accesos y se ejecutó el cierre perimetral para ordenar los ingresos.

Además, delimitaron y acondicionaron la playa pública solicitada por el Gobierno, con bajadas señalizadas y accesos de hormigón.

Obras perilago Potrerillos Cercan el acceso al perilago de Potrerillos en el marco de las obras de "Costazur".

En paralelo, se construyeron zonas de estacionamiento, emparejadas, compactadas y delimitadas. Según lo expresado, los sectores de estacionamiento se dividen de la siguiente manera: uno al oeste, otro frente a la playa pública, el tercero en Bahía Príncipe y el último en la segunda rotonda.

Si bien en un futuro el estacionamiento tendrá un costo que, aseguran, será accesible, durante este verano será gratuito.

"Es importante destacar que no se cobrará estacionamiento hasta que no se hayan construido las churrasqueras y quinchos", aseguró Halpern.

Árboles y agua potable

Según lo planteado en el proyecto Costazur, un pilar fundamental es el cuidado del agua, la tierra y la biodiversidad, mediante una planificación, construcción y puesta en marcha consciente y con criterios ambientales estrictos: reglamento de construcción sustentable; uso de especies xerófilas nativas para el paisajismo, adaptadas al bajo consumo de agua; sistemas de tratamiento de aguas grises y negras para reutilización en riego; zonificación responsable; y concientización ambiental para visitantes y trabajadores, a través de campañas educativas.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 14.52.59 Parte de los 3.000 árboles que se plantaron en la zona.

Hasta el momento, se plantaron 3.000 árboles y se instaló un sistema de riego por goteo, acompañado por la colación de tanques de agua diferenciados para riego y consumo de agua potable.

A lo mencionado se le suma la construcción de la red de agua potable destinada a la zona de asadores y quinchos, así como la instalación de bombas que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.

Demoras en las obras

Los quinchos y churrasqueras eran parte de los servicios que inicialmente iban a estar disponibles este verano en el perilago de Potrerillos. Pero hubo demoras en las obras.

Desde Agrícola Los Pozos explicaron que se encuentran a las espera de que el arquitecto y su estudio finalicen el proyecto ejecutivo para la construcción de los quinchos y churrasqueras, un paso necesario para presentar el expediente correspondiente en la Municipalidad de Luján de Cuyo e iniciar la siguiente etapa de obras.

"El ritmo del avance estuvo condicionado por factores administrativos y técnicos propios de este tipo de desarrollos, sin que ello haya detenido el trabajo de base realizado en el predio", dijeron.

Por su parte, Gustavo Bernardi, otro de los socios de Agrícola Los Pozos, aseguro: "El desarrollo serio requiere tiempos y procesos claros. Se avanzó en todo lo que estaba al alcance en esta etapa, y eso hoy se ve reflejado en el terreno. Lo ejecutado hasta ahora es fundamental para garantizar que lo que venga después sea de calidad y sostenible en el tiempo".

Cómo siguen las obras en el perilago de Potrerillos

En paralelo a las obras mencionadas previamente, se proyectan las próximas etapas que completarán la propuesta. La división es la siguiente:

Primera etapa: áreas de camping y casas rodantes con servicios completos para estadías seguras y cómodas; zonas de asadores comunitarios, pensadas para reuniones sociales y familiares; sanitarios y estacionamientos distribuidos estratégicamente; centro comercial con supermercado, locales gastronómicos y comercios de servicios básicos.

áreas de camping y casas rodantes con servicios completos para estadías seguras y cómodas; zonas de asadores comunitarios, pensadas para reuniones sociales y familiares; sanitarios y estacionamientos distribuidos estratégicamente; centro comercial con supermercado, locales gastronómicos y comercios de servicios básicos. Segunda etapa: alojamientos turísticos de distintas categorías como cabañas, hospedajes y propuestas modulares integradas al paisaje; infraestructura deportiva y recreativa para actividades acuáticas, mountain bike, senderismo y deportes de montaña; senderos, miradores y áreas de conservación que permitirán disfrutar del perilago con bajo impacto ambiental.

Acerca de Costazur

Tras 20 años de promesas y dilaciones, en septiembre se anunció la puesta en marcha de Costazur, el ambicioso proyecto que se ejecutará durante los próximos cuatro años en el perilago de Porterillos.

La obra está en manos de un grupo empresario denominado Agrícola Los Pozos, integrado por Sebastián Halpern, Renzo Giuffre y Gustavo Bernardi, mientras que de manera individual se sumó José Bahamonde. Los nuevos dueños “subconcesionaron” parte de los terrenos que fueron adjudicados a la empresa Potrerillos Resort SA, propiedad del empresario Hugo Eduardo Ojeada, quien obtuvo en 2022 la concesión por 50 años del sector este de la costa sur del dique.

La inversión inicial es de $5.000 millones y cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado.