Así será "Costazur", el proyecto turístico de los nuevos dueños del perilago de Potrerillos

Luego de 20 años de promesas y dilaciones, el Gobierno de Mendoza y un grupo de empresarios anunciaron la puesta en marcha de inversiones privadas en el perilago de Potrerillos . El plan de desarrollo de las márgenes del dique tendrá una inversión inicial de $5.000 millones para los próximos 4 años, aunque los nuevos dueños de la costa sur prometen que este verano ya se podrán ver las primeras obras y servicios en esta joya turística de la provincia.

El plan anunciado la última semana tiene previsto el desarrollo de infraestructura y servicios como estacionamiento, baños, camping, asadores, fogoneros, restaurante, food trucks, actividades acuáticas y deportes de montaña, además de hospedajes y una oferta gastronómica de alta gama. Las obras también contemplan la construcción de plantas de tratamiento de efluentes cloacales y el acceso a la costa para visitantes y turistas.

El nuevo emprendimiento turístico que se desarrollará en el perilago de Potrerillos lleva el nombre de "Costazur". Está en manos de un grupo empresario denominado Agrícola Los Pozos, integrado por Sebastián Halpern, Renzo Giuffre y Gustavo Bernardi y de manera individual también se ha sumado José Bahamonde.

Los nuevos dueños “subconcesionaron” parte de los terrenos que fueron adjudicados a la empresa Potrerillos Resort SA, propiedad del empresario Hugo Eduardo Ojeada, quien obtuvo en 2022 la concesión por 50 años del sector este de la costa sur del dique.

Obras y servicios para el verano 2026

La inversión inicial comprometida por este grupo de empresarios es de $5.000 millones para los próximos 4 años. El plan de desarrollo del emprendimiento tiene diferentes etapas pero tanto los nuevos dueños como el Gobierno provincial prometieron que para el próximo verano los visitantes del dique Potrerillos ya podrán ver las primeras mejoras en los servicios del perilago.

El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó que la primera etapa del proyecto está vinculada a ordenar el estacionamiento y tener este verano un sitio destinado a las casas rodantes y un sector de acampe ya funcionando, el cual estaría en la zona más cercana al Hotel Potrerillos. “Este verano va a haber ofertas gastronómicas para quienes van por el día y va a estar terminada la parte de acampe y de motorhomes”, destacó el funcionario.

Resaltó que está previsto comenzar con las obras para construir unidades habitacionales con distintas prestaciones cada una con distintos precios. “La idea es que haya ofertas para todos los bolsillos. Y también que haya un acceso a la costa libre. Habrá un restaurante muy importante y servicio de gastronomía. Van a estar los sanitarios y los lugares para el tratamiento de residuos”, aseguró.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Asimismo, hizo hincapié en que en una de las penínsulas habrá un espacio denominado Beach Club, que será el sector gastronómico con algunas unidades habitacionales, más el acceso a la playa. Esta infraestructura estaría habilitada recién para la temporada de verano que se inicia en diciembre de 2026.

Durante el anuncio del comienzo de las obras, Sebastián Halpern, uno de los inversores privados del proyecto “Costazur” destacó que en la primera etapa arrancó con el movimiento de suelo en la zona donde se ubicarán los asadores. A su vez, señaló que habrá “un centro comercial para que la gente que concurra ahí tenga abastecimiento de productos tipo supermercado y algunos locales gastronómicos”.

Mientras que en diálogo con el programa "MDZ Club" de MDZ Radio 105.5, el empresario afirmó que se plantarán 3.000 árboles y reiteró que "se van desarrollar quinchos y asadores para que estén listos este verano". En tanto, reconoció que el máster plan que presentó Potrerillos Resort tiene previsto la construcción de piscinas de grandes dimensiones: "Estarán para dentro de dos años, tiene alrededor de una hectárea de superficie".

Por su parte, en ese mismo acto, el empresario Gustavo Bernardi aseguró que serán “centros comerciales modulares con supermercados y patios de comida” y puso especial énfasis en que todas las obras tendrán en cuenta el cuidado del ambiente.

Así será “Costazur”, el nuevo mapa del perilago

El área en el que se desarrollará este nuevo proyecto turístico en la costa sur del dique Potrerillos irá desde la primera rotonda en la que finaliza la Ruta Provincial 82 y comienza la ruta del circuito del perilago, hasta la tercera rotonda, donde comienza el sector concesionado a Mendotravel SRL, del grupo CEOSA, que son las inmediaciones del Hotel Potrerillos.

Costazur Potrerillos

La mayor parte de los terrenos estará en manos de los empresarios que conforman “Agrícola Los Pozos”, mientras que un sector más pequeño que involucra la península más grande y la mitad de una más angosta será de Bahamonde, y corresponde al emprendimiento denominado Beach Club, que tendrá un restaurante de primer nivel y cabañas.

El proyecto “Costazur” contempla la construcción de zonas de cabañas frente al lago, tres sectores para quinchos y asadores, dos a la altura de la segunda rotonda del perilago y otro más al noroeste.

Los estacionamientos se distribuirán en dos sectores y habrá un sitio específico para motorhomes en la zona más al norte del terreno concesionado.

El emprendimiento contará con dos centros comerciales ubicados en distintos puntos. Uno de grandes dimensiones en la zona oeste del predio y otro de menores dimensiones hacia el este.

Habrá también un club náutico y un parque de aventura. El proyecto también contempla la construcción de una estación de servicio al costado este de la Ruta 7. Sin embargo, esta edificación todavía no cuenta con su aprobación en los estudios de impacto ambiental.