Polémica por el predio de kitesurf en Potrerillos: qué dijo el Gobierno y la posible solución

En las últimas horas se viralizó el malestar de la comunidad de kitesurf de la provincia luego de que empresas concesionarias de la costa sur del dique Potrerillos , utilizaran el predio para el acto oficial de inversiones junto con el Gobierno Provincial.

Los amantes del deporte acuático viralizaron videos de una topadora avanzando sobre la zona en la costa donde se han apostado desde hace años, que fue donde se montó el anuncio de las inversiones por $5.000 millones.

Además, se están organizando para ir a la zona este sábado, para visibilizar no solamente el enojo por lo que ocurrió, sino también sobre su preocupación respecto a qué ocurrirá una vez que el concesionario tome posesión concreta del lugar.

Recordemos que desde 2022 el predio de la costa sur de Potrerillos (donde están apostados los grupos de kitesurf y otros deportes) fue concesionado por 50 años a Potrerillos Resort y Mendo Travel SA, y esa zona donde se reúnen los grupos de kitesurf está dentro del espacio concesionado, por lo que en el Poder Ejecutivo buscan algún tipo de solución al conflicto.

Respecto a lo que ocurrió esta semana, varios mendocinos vinculados al kitesurf publicaron en redes sociales mensajes de enojo respecto a la situación, sobre todo porque parte de la zona que utilizaban fue retirada y destruida en la supuesta "limpieza" de la zona.

Incluso la jugadora mendocina de hockey sobre césped y exLeonas, Delfina Thomé, criticó la medida: "Años se tardaron los socios en sacar basura con la mano, limpiar, poner plata de los bolsillos para que de un segundo al otro entren con topadoras a romper todo. ¿Qué ejemplo dan? ¿Qué apoyo dan? Tienen 15 millones de metros cuadrados VACÍOS (sic), y vienen a romper lo único que está armado, limpio, prolijo y organizado. ¿Por qué? ¿No piensan? ¿Sólo quieren votos?", se preguntó.

Y agregó: "Qué vergüenza. Encima se fueron dejando basura y todo tirado, solo para una fotito en las redes".

El Gobierno se aparta de la discusión de Potrerillos

Desde el Gobierno Provincial señalaron que son "ajenos a esa situación" y tomaron la decisión de "mediar" para intentar que todo llegue a buen puerto.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, se reunió con los referentes de la Asociación Mendocina de Kitesurf (AMK) y también con Hugo Ojeda, titular de Potrerillos Resort, y expresó que se está buscando una "alternativa" para que se les permita salir desde la costa a navegar con kites en la costa sur.

Recibimos a la Asociación Mendocina de Kite (AMK).

Se aclaró que el Gobierno no está involucrado en las acciones llevadas adelante por el concesionario en costa sur del Perilago de Potrerillos. Forma parte de la inversión que fue comprometida.

— Natalio Mema (@NatalioMema) September 5, 2025

Sin embargo, dejaron en claro que la empresa "tiene adjudicada esa zona" desde el 2022.

"Recibimos a la Asociación Mendocina de Kite (AMK). Se aclaró que el Gobierno no está involucrado en las acciones llevadas adelante por el concesionario en costa sur del Perilago de Potrerillos. Forma parte de la inversión que fue comprometida", mencionó Mema en redes sociales.

Además sostuvo que estuvo presente Hugo Ojeda, "responsable de la empresa que desde 2022 tiene adjudicada esa zona, tal cual fue concedido mediante Licitación Pública".

potrerillos nevado 33 Así se ve el dique Potrerillos nevado. Claudio Gutiérrez/ MDZ

"Tanto las autoridades de la AMK como el concesionario seguirán conversando para buscar la mejor alternativa posible para que dentro de la inversión prevista, pueda permitirse el lugar para salir con kites a navegar", agregó.

Finalizó remarcando que el Gobierno de Mendoza "es ajeno a esa situación" y que "cualquier arreglo al que se arribe será comunicado oficialmente a la autoridad para su eventual aprobación".

Qué dicen los empresarios

Este viernes Sebastián Halpern, uno de los empresarios que está trabajando dentro del esquema de Potrerillos Resort, sostuvo en el programa MDZ Club: "Nosotros no tenemos la 'península' que llaman los de kite, pero el lago es público, por lo que no podemos prohibir las actividades acuáticas".

"Nosotros vamos a hacer un desarrollo turistico para que puedan disfrutar los mendocinos y turistas, siempre en post de sumar y agregar valor al gran espejo de agua que tenemos. Pero la idea no es poner obstáculos ni trabas a nada, simplemente el desarrollo de estas obras", planteó.

Potrerillos - Lago - Nautica - Irrigacion - 08.jpg El dique Potrerillos en verano. MDZ archivo

De igual forma, no hizo referencia a qué sector podrá utilizar la gente que practica esa actividad para "llegar" hasta el dique.

A la búsqueda de zonas públicas en Potrerillos

En paralelo, MDZ consultó al Gobierno sobre cuáles son las zonas públicas que habrá en las costas de Potrerillos, tras las concesiones ya cerradas con las dos empresas de la costa sur de Potrerillos; más las seis empresas de la costa norte.

De igual forma, indicaron si bien "se han planificado accesos públicos y gratuitos a las costas sur y norte", aún no han sido identificadas ya que se detallarán "una vez aprobados los proyectos".

"Parte de un mirador en la costa sur seguirá bajo administración del Estado y ofrecerá estacionamiento gratuito, sanitarios y acceso a vistas del lago", plasmaron.