Trabajos de Aysam en Potrerillos: qué zonas del Gran Mendoza estarán sin agua

El próximo sábado 6 de septiembre Aguas Mendocinas instalará un nuevo caudalímetro a la salida del establecimiento potabilizador Potrerillos. Este trabajo estaba programado para el fin de semana del 30 de agosto, pero Aysam decidió suspenderlo por la tormenta de Santa Rosa.

La intervención comenzará a las 5 de la mañana, y en simultáneo se realizarán tareas operativas, previas y necesarias para la una próxima instalación de dos nuevos caudalímetros a la salida del establecimiento potabilizador Luján II, sobre acueductos de 450 mm y 500 mm.

Por estas tareas, habrá un corte de agua programado, a partir de las 3.30 horas, en algunas zonas del Área Metropolitana:

Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aysam, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.

El operativo tendrá una duración de aproximadamente 12 horas. Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 48 horas posteriores a la instalación.

Recomendaciones

Desde Aguas Mendocinas solicitan hacer uso sumamente responsable y solidario del agua potable, y recuerdan lo siguiente:

Mantener una reserva de agua potable embotellada; 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.

Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.

Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 horas, los 365 días del año.

El restablecimiento del servicio comenzará a partir del domingo por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.

Sobre los caudalímetros

Este nuevo caudalímetro se suma a otros nueve que ya fueron instalados: dos en el establecimiento potabilizador Benegas, tres en el de Alto Godoy, uno en la Plaza Cioppo de Luján, y tres en Godoy Cruz.

La inversión en este nuevo caudalímetro, más los dos que se colocarán en el Establecimiento Luján II próximamente, supera los USD 250.000.

Para optimizar la calidad en el servicio a más de 1.100.000 mendocinos, Aguas Mendocinas plantea la optimización y reemplazo del sistema de distribución por uno más simple, funcional y automatizado para lograr la medición, regulación y operación de los acueductos de macrodistribución