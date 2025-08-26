Reducen la calzada de una transitada calle de la Ciudad: los motivos

El municipio informó que habrá reducción de calzada en el kilómetro cero por obras de Aguas Mendocinas. Recomiendan vías alternativas para evitar demoras en la circulación.

La Municipalidad de Mendoza informó que se interrumpirá parcialmente la circulación en el kilómetro cero debido a obras en la red de agua potable. La medida afecta la calle San Martín, en dirección de sur a norte, a la altura de Garibaldi.

Los trabajos están a cargo de Aguas Mendocinas (AYSAM), que avanza con la colocación de una nueva base, la reconstrucción de la losa y el adoquinado correspondiente en ese sector céntrico. Por este motivo, los vehículos que transiten por San Martín deberán girar hacia la derecha al llegar a Garibaldi para continuar con su recorrido.

image Desde la Ciudad de Mendoza comunicaron que la reducción será "por unos días". Ciudad de Mendoza La restricción se extenderá durante algunos días. Desde el municipio recomendaron utilizar vías alternativas para evitar demoras, ya que la reducción de calzada puede generar congestión vehicular.

Para ordenar el tránsito, la comuna dispuso la presencia de agentes en el propio kilómetro cero y en las esquinas cercanas. La tarea de estos equipos será advertir a los automovilistas y garantizar la fluidez de la circulación en una de las zonas más transitadas de la capital mendocina.