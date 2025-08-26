Creía que cumplía 30, pero tenía 28: el video viral que hizo reír a todo TikTok

Una joven planeaba su cumpleaños de 30, pero el video viral revela que tiene 28. Su reacción espontánea se volvió furor en TikTok.

Muchas personas mienten con su edad, pero la mayoría suele quitarse años para aparentar ser más joven. Este no fue el caso de una usuaria de TikTok que compartió un video viral de su amiga creyendo que cumplía 30, mientras todas le decían que su edad verdadera era 29.

En el clip se puede ver a la joven protagonista sosteniendo el mate mientras planea un viaje para sus 30 y se sorprende con la revelación. Su actitud espontánea se llevó todas las miradas y el video rápidamente superó las 160 mil visualizaciones, además de acumular miles de comentarios.

Las amigas intentan explicarle: “Vos naciste el mismo año que yo, solo que unos meses antes”, mientras ella ríe y admite que ante los demás suele decir que tiene 29, cuando en realidad tiene 28.

El video fue compartido desde el perfil Anita’s Channel (@anicabral_), con la descripción: "Esta es la reacción de una persona en todos sus cabales que estaba organizando un viaje a Aruba para festejar sus 30 años en 2 meses y acaba de descubrir que no cumple 30, sino que cumple 29.”

La escena generó empatía entre los usuarios, que comentaron frases como: “Amo ese nivel de colgadez que existe en el mundo.” “Estaba organizando su cumpleaños de 30 teniendo 28 jajaja, qué hermoso momento.”