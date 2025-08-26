Barriga de trapo: el caso viral de una mujer que fingió un embarazo y ahora será una serie

En los 90, una joven colombiana comenzó a llenar su barriga con trapos y sospecharon que se trataba de 9 bebés. Pero cuando descubrieron la verdad se volvió tendencia y despertó curiosidad.

El caso de Liliana Cáceres fue un tema de conversación mundial y que se volvió viral. A sus 16 años, en un intento por atrapar a su novio que la había dejado por su mejor amiga, la joven comenzó a recolectar trapos y colocarlos debajo de su ropa para fingir un embarazo, que luego no pudo mantener.

Quienes la veían decían que se trataba de 9 bebés, lo que conmovió y asustó a toda la comunidad colombiana. Pero cuando se descubrió que la mujer había fingido, el caso escaló hasta el público internacional y Liliana fue apodada como la “barriga de trapo”.

liliana cáceres El caso viral de la mujer que fingió un embarazo con trapos a sus 16 años. Archivo Esta actuación trajo un montón de consecuencias para la joven. Ella expresó que los trapos pesaban tanto que su espalda estaba destrozada y le dolía todo el tiempo. https://www.mdzol.com/sociedad/2023/2/2/de-no-creer-abandonaron-su-bebe-en-un-aeropuerto-312056.html, le daban náuseas e inició un cuadro de gastritis.

https://www.mdzol.com/sociedad/2023/2/2/de-no-creer-abandonaron-su-bebe-en-un-aeropuerto-312056.htmlÚltimas noticias sobre este caso viral La historia de Liliana llamó la atención de Gabriel García Márquez, ganador del Nobel de literatura, quien la entrevistó. Sus declaraciones quedaron grabadas y se espera que en los próximos meses se presente una serie con la historia real en paisajes hermosos de Colombia.