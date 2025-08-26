Barriga de trapo: el caso viral de una mujer que fingió un embarazo y ahora será una serie
En los 90, una joven colombiana comenzó a llenar su barriga con trapos y sospecharon que se trataba de 9 bebés. Pero cuando descubrieron la verdad se volvió tendencia y despertó curiosidad.
El caso de Liliana Cáceres fue un tema de conversación mundial y que se volvió viral. A sus 16 años, en un intento por atrapar a su novio que la había dejado por su mejor amiga, la joven comenzó a recolectar trapos y colocarlos debajo de su ropa para fingir un embarazo, que luego no pudo mantener.
Quienes la veían decían que se trataba de 9 bebés, lo que conmovió y asustó a toda la comunidad colombiana. Pero cuando se descubrió que la mujer había fingido, el caso escaló hasta el público internacional y Liliana fue apodada como la “barriga de trapo”.
Esta actuación trajo un montón de consecuencias para la joven. Ella expresó que los trapos pesaban tanto que su espalda estaba destrozada y le dolía todo el tiempo. le daban náuseas e inició un cuadro de gastritis.
Últimas noticias sobre este caso viral
La historia de Liliana llamó la atención de Gabriel García Márquez, ganador del Nobel de literatura, quien la entrevistó. Sus declaraciones quedaron grabadas y se espera que en los próximos meses se presente una serie con la historia real en paisajes hermosos de Colombia.
Se sabe que la producción contará con 6 episodios y es una colaboración entre el canal regional Telecaribe y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. El guion está a cargo de Andrés Salgado (Déjala morir), la dirección de Antonio Suárez y la actuación de Helen Paola como Liliana.