Anses confirmó el calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima en septiembre

Ya se puede conocer cuál será el calendario de pagos de Anses para jubilados que perciben el haber mínimo. Tendrán aumento del 1,9% y posible bono de $70.000.

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima asciende a $320.277,17. Anses ya definió el calendario de pagos para septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encuentra finalizando otro mes y se prepara para iniciar el calendario de pagos de septiembre. A continuación, el detalle de las fechas de cobro para jubilados que perciben el haber mínimo.

Tras el informe de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) correspondiente a julio, se confirmó que el aumento para el noveno mes del año será del 1,9% en todas las prestaciones de Anses. Este ajuste se aplica bajo la Ley de Movilidad, que establece actualizaciones mensuales en función del Índice de Precios al Consumidor.

anses locales jubilados (3).JPG Los jubilados que cobran la mínima recibirán el haber actualizado y un posible bono de $70.000. Anses inicia los pagos el 8 de septiembre. ALF PONCE MERCADO / MDZ Además, aunque aún sin confirmación oficial, se estima que los jubilados que reciben la mínima volverán a percibir el bono de $70.000, tal como ocurrió en meses anteriores. Con este refuerzo, la jubilación mínima pasaría de $320.277,17 a $390.277,17.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima Los pagos comenzarán el lunes 8 de septiembre y se distribuirán según la terminación del DNI del beneficiario. El cronograma completo es el siguiente:

Los documentos terminados en 0 cobrarán el lunes 8 de septiembre.

Los terminados en 1, el martes 9 de septiembre.

Los terminados en 2, el miércoles 10 de septiembre.

Los terminados en 3, el jueves 11 de septiembre.

Los terminados en 4, el viernes 12 de septiembre.

Los terminados en 5, el lunes 15 de septiembre.

Los terminados en 6, el martes 16 de septiembre.

Los terminados en 7, el miércoles 17 de septiembre.

Los terminados en 8, el jueves 18 de septiembre.

Y finalmente, los documentos terminados en 9 cobrarán el viernes 19 de septiembre.