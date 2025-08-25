Plazo fijo: banco por banco, cómo quedaron las nuevas tasas de interés este lunes 25 de agosto
Con tasas que llegan al 50%, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una opción atractiva para ahorristas. Qué bancos ofrecen los mejores rendimientos hoy.
Entre las múltiples opciones de inversión disponibles actualmente, muchos ahorristas siguen apostando por lo clásico: el plazo fijo. Este método permite conocer de antemano cuánto se va a obtener de ganancia y comparar entre decenas de bancos cuál ofrece las mejores condiciones.
Actualmente, las tasas de interés continúan en ascenso. Varias entidades ajustaron sus rendimientos para captar depósitos en pesos, y algunas ya ofrecen hasta el 50% de TNA para colocaciones a 30 días.
Tasa de interés de bancos tradicionales
Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar una tasa mínima, cada entidad define sus condiciones de forma independiente. Esto genera una competencia directa entre bancos, con diferencias notables en los porcentajes ofrecidos.
Banco Nación: 44%
Banco Provincia: 43%
Banco Ciudad: 35%
Banco Santander: 38%
Banco Galicia: 45%
BBVA: 43%
Banco Macro: 45%
Banco Credicoop: 44%
Banco ICBC: 46,3%
Tasa de interés para no clientes
Algunas entidades ofrecen tasas incluso más altas para quienes no son clientes, buscando ampliar su base de usuarios:
Banco CMF: 50%
Banco Córdoba: 48,5%
Banco Hipotecario: 48,5%
Banco Meridian: 49%
Banco Provincia de Tierra del Fuego: 49%
Banco Voii: 49%
Reba: 48%
Crédito Regional: 48%
Banco Mariva: 47%
Banco del Sol: 47%
Banco Comafi: 46,5%
Banco de Corrientes: 46%
Banco BICA: 48%
Bibank: 42%
Banco Dino: 42%
Banco Julio: 38%
Banco del Chubut: 39,5%
Banco de Formosa: 32%
Banco Masventas: 25%
El aumento de las tasas refleja la estrategia de las entidades financieras para atraer depósitos en un escenario de alta inflación. Sin embargo, los especialistas recomiendan evaluar no solo el porcentaje ofrecido, sino también la solidez del banco y las condiciones particulares de cada propuesta antes de decidir dónde invertir.