Quini 6: tres pozos vacantes y el premio sube a $4.500 millones

El domingo 24 de agosto se realizó el sorteo número 3298 del Quini 6, que puso en juego más de $4.100 millones en premios.

Los números del sorteo 3298 del Quini 6, que dejó vacantes los principales pozos millonarios. Foto: Noticias Argentinas

El domingo 24 de agosto se llevó a cabo el sorteo número 3298 del Quini 6, que puso en juego más de 4.100 millones de pesos en premios. Aunque los principales pozos quedaron vacantes, hubo apostadores que celebraron en la modalidad Siempre Sale.

Resultados Quini 6 En la modalidad Tradicional, el pozo superó los 540 millones de pesos. Los números ganadores fueron 04-05-08-09-12-44, pero en esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y se acumula para el próximo sorteo.

En la categoría Segunda Vuelta, el pozo fue el más grande con más de 2.080 millones de pesos. Los números favorecidos fueron 06-07-09-22-25-34. Sin embargo, no aparecieron ganadores con seis aciertos, dejando el pozo sin dueño.

En la modalidad Revancha, se pusieron en juego más de 1.164 millones de pesos. Los números sorteados fueron 15-41-20-44-14-26, y al igual que en las otras categorías, el premio mayor quedó vacante.

Finalmente, en el Siempre Sale, el pozo ascendía a 265 millones de pesos. Los números ganadores fueron 35-33-26-44-30-40 y en esta ocasión sí hubo festejos: 10 apostadores lograron 5 aciertos y cada uno se llevó más de 26 millones de pesos.