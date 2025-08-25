Septiembre trae cambios en Anses: ¿cómo afectará a tus asignaciones?
Asignaciones con aumento y fechas confirmadas: septiembre llega con novedades clave para quienes cobran AUH, embarazo y otras prestaciones de Anses.
A partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya se pueden conocer los montos actualizados de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para septiembre.
Los ajustes se aplican según la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274/24, que dispone actualizaciones mensuales alineadas con la inflación. Esto reemplaza el esquema anterior de ajustes trimestrales y permite que los haberes jubilatorios y otras prestaciones se actualicen con mayor frecuencia.
Entre las prestaciones que recibirán un aumento del 1,9% se encuentran las asignaciones familiares, que quedarán de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 (menos el 20% retenido, se cobra $92.052)
- AUH con Discapacidad: $374.744
- Embarazo para Protección Social: $115.065
- Ayuda Escolar Anual: $43.522
- Nacimiento: $67.064
- Adopción: $401.095
- Cuidado de la Salud: $115.065
Extras como la Tarjeta Alimentar aún no tienen aumento. En este sentido, se estima que seguirá de la misma forma: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más. Por su parte, el Complemento Leche será de $42.711 en septiembre.
Además del aumento, ya se conoce el calendario de pagos para septiembre en la modalidad AUH:
Anses: calendario de pagos AUH en septiembre
- Lunes 8: DNI terminados en 0
- Martes 9: DNI terminados en 1
- Miércoles 10: DNI terminados en 2
- Jueves 11: DNI terminados en 3
- Viernes 12: DNI terminados en 4
- Lunes 15: DNI terminados en 5
- Martes 16: DNI terminados en 6
- Miércoles 17: DNI terminados en 7
- Jueves 18: DNI terminados en 8
- Viernes 19: DNI terminados en 9