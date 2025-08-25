Septiembre trae cambios en Anses: ¿cómo afectará a tus asignaciones?

Asignaciones con aumento y fechas confirmadas: septiembre llega con novedades clave para quienes cobran AUH, embarazo y otras prestaciones de Anses.

Los nuevos montos de las asignaciones de Anses se actualizan según la inflación y rigen desde septiembre.

A partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya se pueden conocer los montos actualizados de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para septiembre.

Los ajustes se aplican según la fórmula de movilidad establecida en el DNU 274/24, que dispone actualizaciones mensuales alineadas con la inflación. Esto reemplaza el esquema anterior de ajustes trimestrales y permite que los haberes jubilatorios y otras prestaciones se actualicen con mayor frecuencia.

Con el ajuste del 1,9%, AUH, embarazo y otras prestaciones ya tienen valores confirmados para el noveno mes del año. Entre las prestaciones que recibirán un aumento del 1,9% se encuentran las asignaciones familiares, que quedarán de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.065 (menos el 20% retenido, se cobra $92.052)

AUH con Discapacidad: $374.744

Embarazo para Protección Social: $115.065

Ayuda Escolar Anual: $43.522

Nacimiento: $67.064

Adopción: $401.095

Cuidado de la Salud: $115.065

Extras como la Tarjeta Alimentar aún no tienen aumento. En este sentido, se estima que seguirá de la misma forma: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más. Por su parte, el Complemento Leche será de $42.711 en septiembre.