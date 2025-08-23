Anses: quiénes pueden acceder a la pensión por fallecimiento de un jubilado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda una prestación clave a familiares de jubilados fallecidos: la pensión derivada, que corresponde a cónyuges, convivientes y a hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad. Actualmente, el trámite para pedirla se hace completamente online. A continuación, todos los requisitos y pasos para acceder a la pensión.