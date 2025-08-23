Presenta:

Anses: quiénes pueden acceder a la pensión por fallecimiento de un jubilado

Anses brinda un acompañamiento econonómico, a través de una pensión, al familiar de un jubilado fallecido.

Recientemente, Anses anunció importantes cambios en la gestión de esta pensión.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda una prestación clave a familiares de jubilados fallecidos: la pensión derivada, que corresponde a cónyuges, convivientes y a hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad. Actualmente, el trámite para pedirla se hace completamente online. A continuación, todos los requisitos y pasos para acceder a la pensión.

Requisitos según el caso

Para poder acceder, los requisitos cambian según la situación familiar:

  • Cónyuge: se debe contar con la partida de matrimonio actualizada.

  • Conviviente: acreditar 5 años de convivencia antes del fallecimiento, o 2 años si hubo hijos en común.

  • Hijos: ser menores de 18 años y solteros (o mayores si poseen una discapacidad).

La gesti&oacute;n del pedido de la pensi&oacute;n se hace 100% online. Foto: Archivo

Documentación obligatoria para presentar en Anses

La documentación básica que solicita Anses es:

  • Partida de defunción.

  • Formulario Información Bancaria (PS 6.76), solo si no está registrada la cuenta en Anses.

Del cónyuge o conviviente:

  • DNI.

  • Formulario Declaración Jurada Art. 1º Ley 17.562 (PS 6.9).

  • Formulario Aceptación de descuento de moratoria (PS 6.279), si el jubilado accedió por moratoria y quedaban cuotas pendientes.

  • Formulario Declaración Jurada sobre percepción de prestaciones en provincias no adheridas al SIPA o en las Fuerzas Armadas o de Seguridad (PS 6.284).

Paso a paso: cómo hacer el trámite online

  • Ingresar a Mi Anses: con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Solicitar la pensión derivada: seleccionar la opción “Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado” y completar los pasos.

  • Verificar la solicitud: a partir de las 72 horas, se puede hacer el seguimiento en Mi Anses. Una vez finalizado, llega un correo electrónico con el resultado.

