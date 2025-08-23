Anses: quiénes pueden acceder a la pensión por fallecimiento de un jubilado
Anses brinda un acompañamiento econonómico, a través de una pensión, al familiar de un jubilado fallecido.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brinda una prestación clave a familiares de jubilados fallecidos: la pensión derivada, que corresponde a cónyuges, convivientes y a hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad. Actualmente, el trámite para pedirla se hace completamente online. A continuación, todos los requisitos y pasos para acceder a la pensión.
Requisitos según el caso
Para poder acceder, los requisitos cambian según la situación familiar:
Cónyuge: se debe contar con la partida de matrimonio actualizada.
Conviviente: acreditar 5 años de convivencia antes del fallecimiento, o 2 años si hubo hijos en común.
Hijos: ser menores de 18 años y solteros (o mayores si poseen una discapacidad).
Documentación obligatoria para presentar en Anses
La documentación básica que solicita Anses es:
-
Partida de defunción.
Formulario Información Bancaria (PS 6.76), solo si no está registrada la cuenta en Anses.
Del cónyuge o conviviente:
-
DNI.
Formulario Declaración Jurada Art. 1º Ley 17.562 (PS 6.9).
Formulario Aceptación de descuento de moratoria (PS 6.279), si el jubilado accedió por moratoria y quedaban cuotas pendientes.
Formulario Declaración Jurada sobre percepción de prestaciones en provincias no adheridas al SIPA o en las Fuerzas Armadas o de Seguridad (PS 6.284).
Paso a paso: cómo hacer el trámite online
-
Ingresar a Mi Anses: con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Solicitar la pensión derivada: seleccionar la opción “Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado” y completar los pasos.
Verificar la solicitud: a partir de las 72 horas, se puede hacer el seguimiento en Mi Anses. Una vez finalizado, llega un correo electrónico con el resultado.