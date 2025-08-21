Anses actualiza SUAF en septiembre: estos son los nuevos montos por hijo

La Anses aplicará un aumento en septiembre a las asignaciones familiares (SUAF) tomando como referencia la inflación de julio.

El ajuste de Anses busca acompañar la inflación y garantizar los derechos de salud y educación de los niños.

Las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) tendrán un aumento en septiembre de 2025 tras la aplicación de la fórmula de movilidad vinculada al dato de inflación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios de julio fue del 1,9% mensual, lo que impacta directamente en los montos que paga la Anses.

Quiénes cobran SUAF El beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores de temporada y rurales, así como titulares de jubilaciones y pensiones. También incluye a quienes perciben la Prestación por Desempleo, pensiones no contributivas por invalidez o trasplante, la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra y beneficiarios que cobran a través de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Anses ife 5 (1).JPG SUAF busca garantizar los derechos a la salud y educación de cada niño de la Argentina. Rodrigo D'Angelo / MDZ Con el ajuste de septiembre, la asignación por hijo pasará de $56.489 en agosto a $57.492. En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, el beneficio se actualizará de $183.861 a $187.195.

Asignación Universal por Hijo La Asignación Universal por Hijo (AUH), que se calcula bajo los mismos parámetros, también se actualizará en septiembre. El monto será de $115.064,72, mientras que para casos de discapacidad alcanzará los $374.670,30.