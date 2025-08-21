Cuánto dinero le descontó ARCA al ganador de los 1.560 millones del Quini 6

Un apostador de Trelew ganó los 1.560 millones en el Quini 6, pero la retención impositiva de ARCA redujo notablemente la cifra final que cobrará.

Quini 6: el impuesto de ARCA le quitó casi un tercio del premio millonario al ganador.

El sorteo del miércoles 20 de agosto del Quini 6 dejó un único ganador que acertó los 6 números en la modalidad Tradicional. El afortunado, oriundo de Trelew, provincia de Chubut, se llevó un premio bruto de $1.560 millones, aunque la cifra que finalmente cobrará será menor por la retención de impuestos de ARCA.

¿Cuánto dinero recibirá realmente el ganador? Según la Ley 20.630, los premios de sorteos y juegos de azar tributan un 31% sobre el 90% del monto total, ya que el otro 10% se considera reintegro no imponible. En este caso, la base imponible asciende a $1.404 millones, sobre la cual se aplica el descuento impositivo.

Con esta deducción, ARCA retendrá aproximadamente $435,2 millones, por lo que el ganador de Chubut cobrará un neto cercano a $1.124,7 millones. Una cifra impactante, aunque sensiblemente menor al pozo original de $1.560 millones.

La retención se realiza de manera automática por el organizador del juego, en línea con la normativa vigente. Esto significa que el ganador recibe directamente el monto neto sin necesidad de trámites adicionales. Este criterio se aplica en todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.

El Quini 6 tuvo un solo ganador en la edición del miércoles. Foto: Archivo MDZ El impuesto que aplica ARCA sobre los premios de juegos de azar alcanza el 31% de la base imponible. Foto: Archivo MDZ ¿Qué es el Quini 6? El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe y se juega desde 1988. Sus sorteos se realizan todos los miércoles y domingos.