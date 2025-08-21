Quini 6: la jugada que convirtió a un apostador de Chubut en millonario

El afortunado ganó más de $1.500 millones en el sorteo de la modalidad Tradicional y se convirtió en el nuevo millonario del Quini 6.

Un apostador de Chubut logró llevarse el pozo completo en el Quini 6. Foto: Archivo

Este miércoles 20 de agosto el Quini 6 tuvo su edición 3297 y puso en juego más de 4.500 millones de pesos. En esta oportunidad, un apostador de la provincia de Chubut resultó millonario en la modalidad Tradicional, llevándose el premio más esperado. A continuación, los resultados de cada categoría.

Resultados del Quini 6 En la modalidad Tradicional, el pozo alcanzó los 1.560 millones de pesos y fue para un único ganador que acertó la combinación completa: 32, 18, 05, 14, 16 y 42. El ticket se registró en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut.

En la modalidad Segunda Vuelta, el premio más grande de la jornada ascendía a 1.870 millones de pesos. Sin embargo, quedó vacante y se acumulará para el próximo sorteo. Los números sorteados fueron 38, 44, 39, 23, 08 y 24.

En la Revancha, se pusieron en juego más de 836 millones de pesos, con los números 34, 23, 38, 16, 44 y 10, pero tampoco hubo ganadores.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock El Quini 6 pone en juego más de 4.100 millones de pesos en su próximo sorteo. Foto: Shutterstock Ganadores del Siempre Sale En el Siempre Sale, el pozo fue de 198 millones de pesos. Los números sorteados fueron 27, 30, 42, 44, 33 y 34. En esta ocasión hubo 11 ganadores que acertaron cinco números y se llevaron cada uno más de 10 millones de pesos.