Qué es "Beneficios ANSES", el programa de descuentos para jubilados en supermercados

Desde el Gobierno confirmaron que ANSES brindará promociones y descuentos a jubilados y pensionados en distintos comercios. Los detalles del nuevo anuncio.

En las últimas horas, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó un nuevo programa destinado a fortalecer el poder adquisitivo de jubilados y pensionados que están bajo la órbita de ANSES. Es por eso que lanzó “Beneficios ANSES”, iniciativa que ofrecerá descuentos y reintegros en supermercados y comercios de distintos rubros.

La iniciativa busca mejorar el poder de compra de los adultos mayores sin necesidad de trámites adicionales, ya que los reintegros se acreditarán directamente en sus cuentas.

El detalle de los nuevos descuentos de ANSES Durante su presentación en un evento del Council of the Americas en el Hotel Alvear de Recoleta, Pettovello destacó que el programa se implementará mediante convenios entre ANSES, cadenas de supermercados, cámaras comerciales y otros actores del comercio minorista. Esta medida se enmarca dentro de una serie de acciones del Gobierno para promover la inclusión social y económica de los sectores más vulnerables.

jubilaciones.jpg El beneficio para los jubilados de ANSES. Además, la ministra informó sobre avances en programas sociales y políticas de capacitación. Entre ellos, mencionó el incremento de la Tarjeta Alimentar en un 137% y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en un 450% entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. También destacó un aumento del 1.540% en el Plan Mil Días, que apoya el cuidado integral durante el embarazo y los primeros años de vida.

Pettovello subrayó que, tras dieciocho meses de gestión, más de once millones de personas han salido de la pobreza y 2,4 millones de niños dejaron de ser pobres, según datos de UNICEF. La ministra enfatizó que el 93,5% de los recursos del Ministerio de Capital Humano se destinan directamente a las familias.