Anses: hoy viernes comienza el pago de jubilaciones superiores al haber mínimo y la prestación por desempleo

La Anses comienza a depositar este viernes 22 de agosto las jubilaciones que superan los $384.305,37 y la primera tanda de la prestación por desempleo, en ambos casos según la terminación del DNI de los beneficiarios.

El calendario de pagos de la Anses escalona los cobros de agosto para evitar demoras y aglomeraciones en las entidades bancarias.

El calendario de pagos de la Anses indica que este viernes 22 de agosto se inicia la acreditación para jubilados y pensionados cuyos haberes superan el monto mínimo. En esta primera jornada, el organismo abonará los beneficios de quienes perciban más de $384.305,37, contando el bono de $70.000.

Al mismo tiempo, también arranca el pago de la prestación por desempleo, destinada a trabajadores que quedaron sin empleo formal y cumplen con los requisitos del programa. En ambos casos, el orden de cobro está determinado por la terminación del DNI.

Jubilados con haberes superiores al mínimo y titulares de la prestación por desempleo con DNI terminados en 0 y 1 son los primeros en cobrar. Estos son los pagos que hoy hace Anses Los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y con documentos terminados en 0 y 1 son los primeros en acceder al cobro en esta etapa.

Por otra parte, los titulares de la prestación por desempleo cuyo DNI finaliza en 0 y 1 también tienen la acreditación disponible desde hoy.

En paralelo, se completa el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo para beneficiarios con DNI terminado en 9. Además, la Asignación por Embarazo corresponde a quienes tengan documentos terminados en 8.