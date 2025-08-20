Calendario de pagos de la Anses: estas son las prestaciones que hoy se pagan

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) sigue adelante con el calendario de pagos de agosto. Este miércoles 20, distintos grupos de beneficiarios acceden a sus haberes, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.

En primer lugar, cobran las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, correspondientes a los titulares con documentos terminados en 8. Estas acreditaciones incluyen el aumento del 1,62% y, en el caso de quienes perciben la mínima, el bono de $70.000.

Además, se pagan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, destinadas a beneficiarios con DNI terminados en 7. También corresponde el pago de la Asignación por Embarazo (AUE), en este caso para titulares con DNI finalizados en 6.

Por otro lado, siguen vigentes las Asignaciones de Pago Único, que abarcan nacimiento, matrimonio y adopción, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Ambas se abonan sin importar la terminación del documento y se extenderán durante varias semanas más.

Las jubilaciones y pensiones de Anses tendrán en septiembre un ajuste mensual de 1,9%, valor que replica la inflación de julio informada por el Indec y que se aplica con el rezago de dos meses previsto por la normativa vigente. Para quienes dependen de estos ingresos, el movimiento puede parecer acotado, pero sostiene el sendero de recomposición.

Las asignaciones y jubilaciones de agosto incluyen el aumento del 1,62% y el bono de $70.000 para quienes perciben la mínima.

El porcentaje surge del esquema fijado por el Decreto 274/24: cada mes se toma la variación del índice de precios al consumidor de dos períodos atrás y se aplica a todas las prestaciones alcanzadas por movilidad. En julio de 2025 el avance del IPC fue de 1,9% y el acumulado del año llegó a 17,3%. Con esa referencia, Anses actualiza en septiembre los haberes jubilados y pensionados.

Con el 1,9% ya incorporado, y en el supuesto de que el refuerzo continúe, la jubilación mínima quedaría en $390.277,17: son $320.277,17 de haber actualizado más $70.000 de extra. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzaría $326.221,74, compuesta por $256.221,74 de base y el mismo adicional. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez se ubicarían en $294.194,02, resultado de $224.194,02 de haber más el complemento.

En el extremo superior de la escala, la jubilación máxima ascendería a $2.155.162,17, por encima de los $2.114.977,60 que rigieron en agosto.