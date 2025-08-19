La ayuda económica que brinda ANSES para los que perdieron el trabajo

ANSES confirmó que sigue vigente un beneficio clave para las personas que quedaron desempleadas en Argentina.

El beneficio de ANSES para quienes fueron echados de su trabajo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como ANSES, mantiene en vigencia durante agosto de 2025 la Prestación por Desempleo. Se trata de un beneficio económico destinado a personas que estaban en relación de dependencia y fueron despedidas sin causa o por motivos ajenos a su decisión, por lo que quedaron sin trabajo.

En las últimas semanas el interés sobre este beneficio creció y es por eso que desde ANSES indicaron que el programa sigue vigente en este mes y por lo que resta, al menos, del 2025.

En qué consiste la ayuda económica de ANSES El programa busca ofrecer un respaldo económico a quienes atraviesan la pérdida de su empleo. El monto que recibe cada beneficiario se calcula en base a sus salarios anteriores y a la cantidad de aportes que haya realizado al sistema previsional.

Cómo acceder al beneficio de ANSES El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido, presentando la documentación que lo acredite, como telegrama laboral, carta documento, contrato vencido u otra constancia del cese laboral.

La gestión puede hacerse de manera online o presencial con turno previo.