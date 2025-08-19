La ayuda económica que brinda ANSES para los que perdieron el trabajo
ANSES confirmó que sigue vigente un beneficio clave para las personas que quedaron desempleadas en Argentina.
La Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como ANSES, mantiene en vigencia durante agosto de 2025 la Prestación por Desempleo. Se trata de un beneficio económico destinado a personas que estaban en relación de dependencia y fueron despedidas sin causa o por motivos ajenos a su decisión, por lo que quedaron sin trabajo.
En las últimas semanas el interés sobre este beneficio creció y es por eso que desde ANSES indicaron que el programa sigue vigente en este mes y por lo que resta, al menos, del 2025.
En qué consiste la ayuda económica de ANSES
El programa busca ofrecer un respaldo económico a quienes atraviesan la pérdida de su empleo. El monto que recibe cada beneficiario se calcula en base a sus salarios anteriores y a la cantidad de aportes que haya realizado al sistema previsional.
Cómo acceder al beneficio de ANSES
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido, presentando la documentación que lo acredite, como telegrama laboral, carta documento, contrato vencido u otra constancia del cese laboral.
La gestión puede hacerse de manera online o presencial con turno previo.
Condiciones según el tipo de trabajador
-
Permanentes: deben haber aportado al menos 6 meses dentro de los últimos 3 años.
Temporarios o de temporada: se exige haber trabajado más de 90 días en el último año, con un máximo de 12 meses de aportes.
Construcción: se requiere un mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años.
Cuánto se cobra y forma de pago
El monto del beneficio se ubica entre el 50 % y el 100 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, según la situación laboral y salarial previa de cada solicitante. Además, las personas mayores de 45 años tienen la posibilidad de extender la prestación por seis meses adicionales.
El pago se deposita en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario, y ANSES provee una tarjeta de débito para facilitar el acceso al dinero.