Calendario de pagos de Anses: quiénes cobran el lunes 25 de agosto

La Anses comienza una nueva semana de pagos correspondiente al octavo mes del año y se prepara para septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia la última etapa del calendario de pagos de agosto. Como es habitual, las fechas están organizadas según la terminación de DNI y el tipo de prestación. Este lunes 25 corresponde a un nuevo grupo de beneficiarios.

En el marco de la Resolución 278/2028, el organismo aplicó en agosto un aumento del 1,62% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, medido por el Indec. A esto se suma el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.

De esta manera, los montos quedaron definidos de la siguiente forma: la jubilación mínima es de $384.305,37 (compuesta por $314.305,37 más bono), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $321.444,30 ($251.444,30 más bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez de $290.013,76 ($220.013,76 más bono). En tanto, la jubilación máxima llega a $2.114.977,6. Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $112.919, con el 20% de descuento habitual.

Este lunes 25, Anses deposita los haberes a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 2 y 3. Por otra parte, también reciben el pago los beneficiarios de la Prestación por Desempleo con DNI terminados en 2 y 3.