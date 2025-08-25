El nuevo streaming viral del mar uruguayo: apareció una estrella de mar y causó decenas de memes

En una nueva transmisión viral desde Uruguay, científicos hallaron una estrella de mar que generó comparaciones con la “culona” y desató memes entre los fans.

Otra estrella de mar se roba el show en Uruguay: los fans no tardaron en compararla con la icónica versión argentina.

El streaming viral del Conicet dejó descubrimientos inolvidables como “Batatita” y “La estrella de mar culona”, entre otros especímenes marinos apodados por miles de personas que seguían la transmisión en vivo. Ahora, el Schmidt Ocean Institute retomó el proyecto, pero esta vez desde Uruguay, donde los memes y el entusiasmo colectivo volvieron a surgir.

La nueva expedición, titulada “Viaje a lo desconocido”, se realiza desde el buque Falkor entre Punta del Este y Montevideo. Participan 37 científicos que explorarán el fondo marino uruguayo hasta el 10 de septiembre, transmitiendo en vivo cada hallazgo.

Rápidamente, miles de personas, especialmente de Uruguay y Argentina, retomaron la rutina de mirar qué ocurre bajo el mar, fascinados por la biodiversidad y los descubrimientos en tiempo real. En este contexto, los memes volvieron a multiplicarse, sobre todo tras la aparición de una nueva estrella de mar que fue comparada con la famosa “culona” del streaming anterior.

Las redes sociales se llenaron de capturas, apodos y comentarios humorísticos, convirtiendo nuevamente una expedición científica en un fenómeno cultural compartido.