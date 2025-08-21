Video se volvió viral al mostrar cuánto cuestan los boliches más famosos de Ibiza

Un video viral muestra los elevados precios de los boliches más conocidos de Ibiza, generando opiniones divididas entre los usuarios.

Viral en redes, el video expone los precios de tragos y agua en los clubes más famosos de Ibiza.

Ibiza, la famosa isla española, sigue ganando popularidad año tras año, atrayendo a millones de turistas que buscan disfrutar tanto de sus paisajes como de sus noches de fiesta. Sin embargo, en los últimos días se hizo viral un video que expone los altos precios que se manejan en sus reconocidos boliches.

Los precios de los boliches más famosos La influencer @ireneisern publicó en Instagram un video mostrando cuánto cuestan las entradas a los clubes más conocidos de Ibiza, así como los tragos y otros consumos dentro de estos lugares. La joven acompañó las imágenes con la frase “Ve mentalizándote” para advertir a los futuros visitantes sobre los costos que enfrentarán.

En la grabación se observan precios como los de Pacha, con entrada a 150 euros, y otros clubes como Amnesia o Hi Ibiza, que alcanzan cifras similares. Según la influencer, el más barato rondaba los 70 euros, solo por la entrada, mientras que los tragos costaban alrededor de 22 euros y el agua 14 euros. “Ni para hidratarte alcanza”, señaló.

Mira el video viral Embed - La indignación de una joven se hizo viral por los altos precios El contenido generó opiniones divididas en la plataforma. Algunos usuarios defendieron los precios, considerándolos acordes a la experiencia de los boliches de Ibiza, mientras que otros cuestionaron a quienes deciden pagar estas sumas. Comentarios como “No es caro, está fuera de tu presupuesto” o “Qué me esperen sentados que ya voy” reflejaron la polarización sobre el tema.