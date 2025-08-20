Terror viral: le roban celular a periodista antes de salir en vivo y quedó grabado en video

La mujer se preparaba para dar un informe en un programa de Brasil y fue sorprendida con un rápido saqueo.

Brasil fue el escenario de un temible hecho. Una reportera estaba preparándose para salir al aire en un programa de Sao Paulo cuando un delincuente le quitó el celular de las manos. El momento quedó captado en video y fue compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

La víctima fue Beatriz Casadei, quien sostenía el celular en sus manos porque tenía información que iba a compartir en la programación. En el video de pocos segundos se ve cómo un hombre pasa velozmente delante de ella y le arrebata el celular. La periodista intenta perseguirlo pero no lo alcanza.

El video viral Embed - El video de un robo que se volvió viral Según datos de 2024, Brasil registró 44127 homicidios, lo que representa una tasa de 22.8 por cada 100 mil habitantes, la más baja en una década. Pero los robos violentos y con amenaza crecen cada día, especialmente en las ciudades más grandes. Aún no están registrados los datos de 2025 pero todo apunta que Sao Paulo tiene una tasa menor.

La disminución comenzó en 2018, durante las presidencias de Bolsonaro y Lula. Una de las explicaciones de esta baja es que los delincuentes se desplazan hacia los delitos digitales ya que Brasil tiene uno de los niveles más altos de crímenes cibernéticos en América Latina, sobre todo vinculado al ataque de cuentas bancarias.