Video: una camioneta irrumpió en un restaurante y embistió a dos influencers que grababan

La pareja de influencers grababa un video en un restaurante de Texas cuando una camioneta atravesó la vidriera y los golpeó de lleno. Ambos resultaron heridos pero sobrevivieron.

El impactante accidente ocurrió mientras la pareja grababa un programa gastronómico. La camioneta atravesó la vidriera y los golpeó de lleno.

Un impactante accidente sorprendió a dos creadores de contenido en Texas, Estados Unidos. Mientras grababan un video y disfrutaban de su comida favorita, una camioneta irrumpió de manera violenta en el restaurante y los embistió.

Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y su pareja Patrick Blackwood se encontraban en el restaurante Piada diner de Texas, grabando un programa gastronómico para sus redes sociales. El momento transcurría con normalidad hasta que una SUV atravesó de golpe la vidriera del local, lanzando esquirlas de vidrio y golpeando directamente a la pareja.

Ambos salieron heridos, con cortes y contusiones, y debieron recibir asistencia. En el video, se observa cómo Patrick corre rápidamente a socorrer a Nina tras el impacto.

El video viral Embed - El video se viralizó Testimonios y reacciones Los influencers compartieron el registro en YouTube y acompañaron las imágenes con un mensaje: "Esta experiencia aterradora nos hizo darnos cuenta de lo valiosa que es la vida. El mañana no está asegurado, haz hoy lo que quieras hacer, vive feliz, suelta todo lo que te detiene y perdona a todos. No hay tiempo para tonterías. Sentimos que nos han dado una segunda oportunidad y queremos aprovecharla al máximo".

INSTAGRAM El impactante accidente ocurrió mientras la pareja grababa un programa gastronómico. La camioneta atravesó la vidriera y los golpeó de lleno. @ninaunrated/Instagram En Instagram, Santiago añadió: "Estoy más que agradecida de estar viva después de que una camioneta atravesó la pared de vidrio en @cuveesculinarycreations en Houston, TX, destrozando todo mientras Patrick y yo grabábamos un programa de comida. Nos golpeó de lleno justo cuando mordía un sándwich de salmón. Salió de la nada, pero sobrevivimos".