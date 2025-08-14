Video: el momento en el que un presunto terrorista fue capturado por las fuerzas de Israel

El presunto terrorista fue aprendido y arrestado por las fuerzas israelíes y todo quedó registrado por una cámara.

Un presunto terrorista de nacionalidad palestina de Judea y Samaria fue capturado y posteriormente arrestado por las fuerzas israelíes, este miércoles. Según el politólogo y experto en terrorismo y crimen organizado Daniel Lerer, la captura se dio previo a que el hombre cometiera un ataque terrorista.

En las imágenes difundidas, se observa el momento en que efectivos israelíes interceptan y reducen al hombre en el piso. Las autoridades no precisaron el lugar exacto ni la fecha del operativo, sin embargo el detenido quedó bajo custodia para ser interrogado.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre el tipo de ataque que habría intentado realizar ni sobre si actuaba solo o con apoyo de otras personas.

En paralelo y siguiendo a Lerer, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que Abdullah Saeed Abdel Begin, identificado como subcomandante de la Compañía Nahba en el Batallón de Jabalia Central de Hamás, murió en una operación militar.

Según el comunicado, Begin habría participado en los hechos del 7 de octubre, incluido el asalto a la base del DTC de Erez y el secuestro de los soldados Ron Sherman, Nick Beiser y Tamir Nimrodi.