Video: ocho delincuentes huyeron tras activarse la alarma en un intento de robo

Una banda ingresó a una vivienda en Caballito, pero el sonido de la alarma los hizo escapar sin concretar el robo. El video de la secuencia se viralizó.

Un violento episodio de inseguridad sacudió este miércoles por la mañana al barrio de Caballito, cuando ocho delincuentes intentaron ingresar a un domicilio de la calle Morelos al 500. La escena quedó registrada en un video por cámaras de seguridad que captaron cada movimiento de la banda.

Las imágenes muestran cómo los ladrones descendieron de dos camionetas y caminaron en fila por la vereda, todos con gorras, guantes y mochilas, simulando ser trabajadores para no levantar sospechas. De repente, se dirigieron al mismo punto y lograron abrir el portón de una casa, accediendo al jardín delantero.

Sin embargo, al intentar abrir la puerta principal, se activó una potente alarma vecinal que los hizo huir de inmediato. La alerta permitió que, en cuestión de minutos, un patrullero llegara a la zona, aunque para entonces los delincuentes ya habían desaparecido.

Intento de robo registrado por el video Paula, hija de los propietarios, relató a cómo vivió la situación: “Es muy triste contar esto, pero sentí que debía hacerlo por los vecinos. Pasó a las 10 de la mañana, cuando hay madres y niños paseando. Mi mamá estaba trabajando en casa y podría haber pasado algo peor”.

La joven explicó que la intervención del sistema de seguridad fue clave. “Uno de los sensores activó la alarma, y cuando mi mamá se acercó a las cámaras, ellos ya habían escapado. Desde el servicio de seguridad llamaron al 911, pero la policía llegó cuando los ladrones ya no estaban”, detalló.