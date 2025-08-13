Video viral: ladrones se metieron a robar, tomaron una cerveza y quedaron dormidos

En el video se puede observar cómo la policía los atrapa para llevarlos a la comisaría. Echa un pequeño vistazo.

Un video se hizo viral. En él se puede observar a tres individuos que son capturados por la Policía en el municipio de El Guamo, Tolima, tras robar dinero en efectivo, un celular y consumir en el local sin pagar. Este es un caso insólito que llamó la atención de varios internautas y causó algunas risas.

El caso es que los ladrones entraron a robar en un bar y se quedaron en el techo disfrutando de algunas bebidas. Según indican algunos testigos, tenían vasos con cerveza, y como consecuencia, se quedaron dormidos. Lo que no sabían los ladrones es que los dueños del lugar llamarían a la policía.

El video viral que muestra a los delicuentes Embed - #INSÓLITO. En El Dpto-Tolima, Tres Delincuentes Se Metieron A Robar A Un Bar Y Se Tomaron Tres P Luego de reportar movimientos extraños, las autoridades subieron y encontraron a los tres sujetos sobre las tejas, visiblemente borrachos y rodeados de botellas. Y al ser descubiertos, los hombres no pusieron resistencia. Como acto seguido, se bajó a los sospechosos y apenas podían mantenerse erguidos.

El momento de la captura quedó grabado. Mientras algunos de los presentes se manifestaron en contra de la actitud de los malvivientes por medio de groserías, otros no pudieron contener la risa por el estado de los ladrones. Si reproduces el video podrás encontrar carcajadas e insultos.

El video viral está en circulación y avivó el reclamo por más seguridad en Colombia. También plantea que los delincuentes estaban completamente cómodos en el techo, como si no tuvieran miedo a las represalias, lo que despierta sospechas de corrupción y demás.