Video: las peligrosas maniobras de un camionero en la ruta 7

Un nuevo episodio de conducción irresponsable generó alarma este miércoles en la Ruta Nacional 7, entre Potrerillos y Uspallata. El incidente ocurrió este mediodía en el camino a Uspallata, una zona caracterizada por su geografía montañosa y curvas pronunciadas.

Según testimonios de conductores presentes en el lugar, el conductor de un camión realizó una maniobra de adelantamiento cruzando la doble línea amarilla que divide los carriles. La acción se produjo en una curva particularmente riesgosa, donde la visibilidad se encuentra limitada por la topografía del terreno cordillerano.

Mirá el video de la peligrosa maniobra: Peligrosa maniobra en la ruta 7 camino a Uspallata El sector donde se registró el hecho es reconocido por las autoridades viales como una zona de alto riesgo. Las características geográficas de la región, combinadas con el intenso tráfico de vehículos que se dirigen hacia la frontera, convierten a este tramo en uno de los puntos más delicados de la ruta internacional.