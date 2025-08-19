Viral: el tierno video de reencuentro entre un hombre con su perro que fue robado en Nueva York
El corto video muestra un momento más que conmovedor y desató una ola de comentarios en redes sociales.
Un video viral tiene como protagonistas a Charles Williams, un hombre que vive en las calles de Nueva York, Estados Unidos, y a su perro rescatado. El momento conmovió a varias personas y recuerda el amor y la amistad que existe entre el ser humano y las mascotas.
Charles, el hombre de 45 años, ha enfrentado una vida llena de dificultades, pero todo empeoró cuando su perro Roc, un American Bully, fue robado en un tren en el Bronx, uno de los condados más conocidos y con una población que combina barrios residenciales con otros de clases trabajadoras.
Te Podría Interesar
Echa un vistazo a este tierno video
El protagonista del video había subido al tren para evitar el calor sofocante del verano neoyorquino. Charles decidió refugiarse allí como tantas otras personas sin hogar porque es de los pocos medios de transporte en Nueva York que permiten subir con mascotas, por lo que Charles subió con Roc sujetado con una correa.
El video llenó la sección de comentarios con mensajes diversos. Uno decía: “Acabo de ver esta historia: le robaron el perro mientras dormía en el tren. ¡Me alegro de que se hayan reencontrado! ¿Pero alguien va a ayudar a este hombre? La ciudad debería brindarles servicios a este hombre y a su perro: refugio, comida, atención médica, etc”.
Otro expresaba: “Hasta que no tengas una mascota, ¡nunca entenderás este vínculo! Nunca fui amante de los perros hasta que no me dieron la opción de acoger a un bully XL maltratado, y ahora este pequeñín es mi pasión... ¡Me volvería loca si alguien me hiciera esto! ¡Me alegra que se hayan reencontrado!”.