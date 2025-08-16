Viral: mujer ganó medio millón de dólares por un error de su esposo y se convierte en tendencia

Un olvido involuntario hizo que la suerte llegara a esta familia y ahora planean un futuro completamente diferente.

Un hecho que ocurrió en Carolina del Sur se volvió viral. La historia parece sacada de una película y por eso atrajo a tantas personas. Gracias al olvido de un encargo, una mujer de Estados Unidos ganó medio millón de dólares, lo que cambió varios planes de su familia.

¿De qué trata esta historia viral? Todo comenzó cuando la pareja de la ganadora olvidó comprar los boletos del juego Money Madness Extra Play. Por eso, la mujer decidió ir personalmente a una tienda y tomó tres boletos que le llamaron la atención, pero no sabía que esos papeles pequeños traería tanta riqueza a su hogar.

Cómo tener éxito en la lotería según la numerología (Shutterstock). Foto: Archivo La historia que se hizo viral. Archivo. Los dos primeros no le dieron suerte, pero el tercero la catapultó a la fama. “Me sentí como Jed Clampett cuando descubrió su petróleo burbujeante”, exclamó la ganadora haciendo referencias al personaje principal de la serie The Beverly Hillbillies. La respuesta fue compartida por los medios de todo el país y no tardó en volverse viral.

Cuando le preguntaron a la mujer que haría con el dinero contestó que ya tenía algunos planes y que quería viajar. Incluso aseguró que su jubilación se adelantaría y estaba emocionada por ello. Su respuesta fue compartida por la lotería de Carolina del Sur en la que había comprado su boleto dorado.