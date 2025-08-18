La épica propuesta de matrimonio que se hizo viral con un volcán en erupción de fondo

Video viral muestra el momento en que una influencer recibió la propuesta de matrimonio frente al volcán Acatenango, justo cuando este comenzó a erupcionar.

El Volcán de Fuego se ubica en Guatemala y fue el protagonista de esta historia viral. Foto: Shutterstock

Los videos de compromisos suelen captar la atención en redes sociales, pero uno compartido en TikTok por la influencer Miss Morgan Alexa (@missmalexa) se volvió viral por un detalle único: justo en el momento de la propuesta de matrimonio, un volcán comenzó a entrar en erupción.

El clip, que ya superó las 433 mil visualizaciones y los 100 mil "me gusta", muestra a la joven junto a su pareja posando frente al volcán Acatenango, en Guatemala. En medio de la sesión, el novio decide arrodillarse y pedirle casamiento, cuando inesperadamente la naturaleza añadió su propio espectáculo.

La erupción del Volcán de Fuego en un momento único Detrás de la pareja, el Volcán de Fuego comenzó a lanzar humo y ceniza, en lo que se transformó en el escenario perfecto para la propuesta. Este volcán es uno de los más activos de Centroamérica y desde 2018 se registran frecuentes explosiones y flujos de lava que atraen tanto a turistas como a montañistas.

En la publicación, la influencer escribió con humor: “Mi compromiso en el volcán Acatenango en Guatemala. Supongo que la presión realmente hace diamantes”. Su video rápidamente se llenó de comentarios que destacaron lo inédito de la escena y la coincidencia natural.