Viral: entraron a un fábrica abandonada y encontró algunas sorpresas

El hecho tuvo lugar en Bogotá y las ruinas se han convertido en escenario de muchos relatos escalofriantes.

La historia de esta fábrica despertó la curiosidad de un influencer.

El joven influencer José Ramírez es conocido por sus videos de exploración urbana. Pero su visita a la antigua fábrica de Bavaria se volvió viral. Esta es escenario de múltiples historias tenebrosas, por lo que el influencer la visitó de día para evitar cualquier inconveniente. Ahora puedes ver cómo es por dentro.

La fábrica de Bogotá está rodeada de alambres de púa y la mayoría de las entradas están selladas para que ningún intruso pueda entrar. Sin embargo, varias personas, incluso el mismo influencer, hallaron la manera de acceder a este recinto que tiene mucho para contar y sorprender.

Debido a la quejas de los vecinos por ruidos y malos olores, la fábrica fue trasladada y quedaron las ruinas que han sido lugar de rituales satánicos y tráfico de drogas. Por eso, cuando el influencer entró al recinto comentó "Tengo mucho miedo" y tiempo después aseguró que escuchaba voces.

Una de las historias más inquietantes del lugar sucedió en 2018 cuando se encontró un carro antiguo, completamente cubierto de polvo. Nadie supo explicar cómo había llegado hasta ahí. También se descubrió una bodega que había sido sellada por ladrillos y que dentro ocultaba colchones, velas y botellas artesanales.

fábrica bavaria Esta es la fábrica que se hizo viral por sus historias. Archivo. Otro hallazgo escalofriante tuvo lugar en una de las habitaciones donde vieron cascos amarillos perfectamente alineados. Lo que más inquietó a todos fue que no tenían polvo y algunos aseguraban que cada vez que uno se daba vuelta, la posición de un casco cambiaba.