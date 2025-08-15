La extraña tendencia viral en China que trasciende fronteras y causa polémica en redes

Mientras los defensores de esta tendencia viral argumentan que ayuda a reducir el estrés, quienes la critican hacen hincapié en las consecuencias en la salud.

Una nueva tendencia nacida en China comenzó a causar polémica y a volverse viral en redes sociales. Se trata del uso de chupetes por adultos como método para “reducir el estrés”. Decenas de videos e imágenes de personas practicando esta técnica trascendieron fronteras, y ahora la moda empieza a instalarse en países como Estados Unidos y Argentina.

Aunque muchos usuarios de internet critican esta práctica por infantil o rídicula, expertos en salud también se pronunciaron sobre el uso del chupete en adultos. El uso prolongado de estos puede provocar problemas dentales, ya que la presión constante empuja los dientes hacia adelante o los deforma. El mismo problema que surge con los niños cuando lo utilizan por mucho tiempo.

Captura Esta nueva tendencia se hizo viral en redes como TikTok. Foto: Archivo La tendencia que se expande desde China Los defensores de la tendencia aseguran que tener un chupete en la boca ayuda a controlar la ansiedad, mejorar la respiración e incluso dejar de fumar. Sin embargo, a medida que la práctica se populariza, crece también la polémica y las críticas en redes sociales.

Según el South China Morning Post, este fenómeno se convirtió en un nuevo negocio: las empresas venden más de 2.000 unidades al mes. Los chupetes para adultos son más grandes que los infantiles y se comercializan entre 10 y 500 yuanes (US$1,4 y US$70).