Viral: la historia de Petunia, la perra que conquistó el concurso al Perro más feo del mundo

Petunia, una mestiza de bulldog francés e inglés, se coronó como la “Perra más fea del mundo” en un concurso viral que celebra la singularidad.

El viernes 8 de agosto se celebró en Petaluma, California, una nueva edición del tradicional concurso que elige al “Perro más feo del mundo ”. Este evento viral, que forma parte de la Feria Sonoma-Marin, tiene como objetivo promover la adopción sin importar la raza o el aspecto físico de los animales, bajo la premisa de que las “imperfecciones” son lo que hace únicos a todos los perros.

La ganadora de este año fue Petunia, una mestiza de bulldog francés e inglés de apenas dos años que cautivó al jurado con su personalidad y su historia. Sin pelo y con rasgos poco convencionales, la perrita se volvió viral tras conocerse cómo logró llegar hasta este concurso.

Captura Petunia ganó el concurso y se volvió viral en redes. Foto: Carlos Barria/Reuters Según reveló The New York Times, Petunia es sobreviviente del hacinamiento en un criadero ilegal y de la acumulación de perros en Las Vegas. Fue rescatada por voluntarios de la organización Luvable Dog Rescue, donde recibió atención veterinaria, una cirugía para corregir su paladar y una esterilización que mejoró su calidad de vida.

Este triunfo no solo la llevó a ganar 5.000 dólares, sino que además su rostro estará presente en una edición limitada de latas de MUG Root Beer, uno de los patrocinadores del concurso. Su caso es un ejemplo de cómo una segunda oportunidad puede cambiar la vida de un animal.