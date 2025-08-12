"Buenas noches, Cenicienta": el ataque de viudas negras que se volvió viral en Brasil

Un caso de estafa que involucra el uso de sustancias para adormecer a las víctimas ha generado gran repercusión en Brasil.

Un caso de estafa que involucra el uso de sustancias para adormecer a las víctimas ha generado gran repercusión en Brasil. Tres "viudas negras" utilizaron una técnica conocida localmente como "Buenas noches, Cenicienta" para sustraer una importante suma de dinero a dos turistas británicos. Según trascendió, la suma superaría los 20.000 dólares.

El hecho delictivo tuvo lugar el 8 de agosto pasado, cuando los turistas británicos fueron abordados por las estafadoras. Las criminales les ofrecieron una caipiriña que contenía sustancias que provocan somnolencia y pérdida de conciencia.

La situación cobró notoriedad pública tras la difusión de videos de las víctimas en redes sociales. Las imágenes muestran el estado de vulnerabilidad en que quedaron los afectados después de consumir la bebida alterada. Los registros audiovisuales se propagaron rápidamente, generando indignación entre los usuarios. La viralización del contenido permitió que el caso trascendiera las fronteras brasileñas y llegara a medios internacionales.

Ataque de viudas negras en Brasil 2 Esta modalidad criminal recibe su nombre por la forma en que las víctimas quedan completamente indefensas, similar al personaje del cuento de hadas tras el hechizo. Las sustancias utilizadas provocan un estado de somnolencia que impide a los afectados reaccionar o defenderse.

El modus operandi consiste en acercarse a turistas extranjeros, especialmente aquellos que portan objetos de valor o grandes sumas de efectivo. Las delincuentes establecen contacto social y ofrecen bebidas típicas como pretexto para administrar las drogas.