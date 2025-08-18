Chat Yipiti: bebé recién nacido tiene un polémico nombre inspirado en inteligencia artificial y es viral

El hecho ocurrió en Colombia y mostró la originalidad de algunos padres a la hora de nombrar a sus pequeños.

La inteligencia artificial significó un cambio para la vida humana, pero pocos se imaginaron que sería la inspiración perfecta para un nombre. El caso de Cereté de Colombia despertó todo tipo de reacciones en redes sociales y se desató un debate que se hizo viral en pocas horas.

El nombre de la pequeña es Chat Yipiti Bastidas Guerra. Este es una clara referencia a la tecnología de IA llamada Chat GPT, una aplicación de chatbot desarrollada en 2022 por OpenAI –que se ha convertido en el “compañero” de miles de personas– y ofrece respuestas detalladas.

bebé comiendo consejos.jpg El nombre inspirado en la inteligencia artificial que es viral. Pixabay ¿Qué pasó con este nombre? El hecho generó un debate sobre los límites de la originalidad y la libertad de los padres a la hora de elegir un apodo para identificar a sus niños. Por lo general, la ley colombiana permite nombres creativos y originales, aunque en algunas ocasiones la Registraduría Nacional se opone a nombres que atentan contra la dignidad del menor.

Por el momento, la pequeña Chat Yipiti sería la única persona en el país con ese nombre. Tampoco se registraron otros jóvenes con nombres inspirados en estos chats que utilizan inteligencia artificial, pero ya se debate si los nombres de este tipo serán la nueva tendencia.