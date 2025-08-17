Inteligencia artificial: un partido en el que un equipo gana y otro, explica

El miedo a la inteligencia artificial no es técnico, es personal: no temen que reemplace al humano, temen que los reemplace a ellos. Ya no es futuro, es presente.

No presenciamos una discusión seria sobre los límites de la inteligencia artificial (IA). Es una reacción emocional, casi visceral, de quienes ven acercarse su reemplazo. No defienden una idea, defienden su puesto. No hablan de la tecnología, hablan de su miedo. Por eso aparecen estas columnas dramáticas que claman que “la IA no puede reemplazar al ser humano ”, que “sin nosotros no hay creatividad”, que “lo que importa es la experiencia, la intuición, la chispa humana”. Cada uno defiende su rincón con una mezcla de nostalgia y soberbia. En realidad, lo que dicen es: sin mí, el mundo no funciona.

La mejor de todas es la de la corazonada. Cuando ya no tienen argumentos, aparece el último refugio: “Yo siento cosas que una máquina no puede sentir”. Se convierten en expertos cardíacos. No razonan, intuyen. La fuente de su conocimiento ya no está en la cabeza, sino en el pecho. “Mi valor está en lo que no puedo explicar,” y ese, justamente, es el problema.

Lo más patético es que todos estos discursos aparecen justo cuando la IA empieza a funcionar. No antes. Nadie escribe sobre lo irremplazable que es un profesor hasta que una IA explica mejor que él. Nadie defiende la genialidad del creativo publicitario hasta que una IA le clava cinco slogans mejores en tres segundos. Nadie se preocupa por el “instinto” del médico hasta que una IA diagnostica con más precisión. Entonces aparece el miedo vestido de dignidad: sin nosotros, no hay alma.

Y lo peor es que no lo dicen por los demás. No dicen “la IA no puede reemplazar a los artistas”. Dicen “la IA no puede reemplazarme a mí”. Es personal. Cada uno cree que su rincón del mundo es sagrado, único, irremplazable. Están defendiendo un espejo. Porque si la máquina hace lo que yo hago, ¿qué soy?

Mientras tanto, la IA no explica nada. No se justifica. No llora, ni ruega. Y en ese silencio incómodo está la verdadera amenaza, porque no se trata de si puede o no puede. Se trata de que ya está pasando. Y como siempre, hay quienes juegan, y hay quienes se sientan en la conferencia de prensa a dar explicaciones.