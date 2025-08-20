Video viral: la escena de Casi Ángeles que los fans recordaron tras la infidelidad de Gimena Accardi

Después de más de 18 años juntos, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron su separación y un clip antiguo de la novela Casi Ángeles se volvió viral.

Tras la confirmación de la infidelidad se hizo viral un clip de Casi Ángeles. Foto: Instagram/ @gimeaccardi.

La separación entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sumó un nuevo capítulo a su historia luego de que la actriz revelara uno de los motivos que llevó a su alejamiento. Recientemente, en el programa de streaming en el que participa, Accardi reconoció una infidelidad, aunque aclaró que no fue con alguien famoso. En este contexto, se hizo viral un video antiguo donde la pareja compartía escenas de la televisión.

La pareja se conoció en 2007, meses después de que Nicolás Vázquez terminara su matrimonio con Mercedes Funes, mientras ambos formaban parte de la novela juvenil Casi Ángeles. En ese marco, un clip que fue retomado en redes sociales fue interpretado por muchos como “una predicción” de los conflictos que vendrían años después.

Gimena Accardi en Sería increíble 3 Gimena Accardi reconoció una infidelidad en el programa de streaming del que es parte. Captura de video Youtube/ OLGA. El clip que se volvió viral Los seguidores del conflicto no tardaron en viralizar un antiguo clip de la segunda temporada de Casi Ángeles. En él se puede ver a Nico Vázquez y Gimena Accardi, ambos muy jóvenes, mientras el actor se queja de que ella le fue infiel.

En medio de la separación, ambos se mostraron dolidos por la situación. Gimena señaló: “Estoy angustiada, estoy mal. Me mandé una cagada malísima. Lo que se dijo es cierto pero sólo la mitad. En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Matenme, linchenme, hagan lo que quieran, pero del otro lado hubo entendimiento.”