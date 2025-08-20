Último día para pagar el monotributo en ARCA: quiénes deben hacerlo hoy
ARCA recordó que este miércoles 20 de agosto vence la cuota mensual del monotributo y que solo se aceptan pagos electrónicos.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que este miércoles 20 de agosto es la fecha límite para abonar la cuota mensual del monotributo. El organismo aclaró que todos los adherentes deben realizar el pago únicamente mediante medios electrónicos y advirtió sobre las consecuencias de no cumplir a tiempo.
En caso de no abonar en término, los monotributistas pueden enfrentar intereses por mora, acumulación de deudas e incluso la pérdida de beneficios fiscales, como el acceso a la obra social o la posibilidad de acceder a créditos.
Vías para pagar el monotributo
ARCA ofrece diversas alternativas para realizar el pago. Una de las más habituales es generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), que crea un código único y permite abonar con billeteras virtuales habilitadas. También se puede pagar a través del homebanking o mediante la red Banelco. Además, existe la opción de adherir el débito automático desde una cuenta bancaria o cancelar la obligación con tarjeta de crédito.
Cómo saber si hay deuda con ARCA
Los monotributistas pueden consultar si sus pagos fueron registrados, verificar si corresponden al período correcto y conocer deudas o saldos a favor desde el servicio con clave fiscal “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA)”. Allí también se pueden visualizar intereses, imprimir volantes de pago y regularizar la situación.
En caso de tener deudas, ARCA habilita distintos mecanismos: se puede abonar por homebanking con un VEP generado en CCMA, adherir a un plan de pagos en cuotas con débito automático, o incluso pagar en efectivo en Rapipago, Pago Fácil o Bapro. En este último caso, los intereses deben regularizarse por separado.